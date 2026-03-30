El Narcea vuelve a celebrar una vitoria: “Es la más importante de toda la temporada”
Los de Cangas se impusieron por un gol al Podes en el estado Builla
Tras una racha de partidos negativa, con tres derrotas y un empate, el Narcea pudo celebrar este fin de semana una nueva victoria marcando el único gol del encuentro contra el Podes, en Gozón, en el campo Builla.
“Enfrentamos un partido en un campo difícil, de dimensiones pequeñas y hierba natural en mal estado”, describe el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que reconoce que al equipo le costó acoplarse al fútbol que se podía hacer allí. A ello se sumaba que el Narcea llegaba de un periodo complicado, con una racha de resultados negativa y muchos jugadores de baja por lesión.
Esta situación condicionó el inicio del partido, en el que empezaron “perdiendo muchos balones”. No obstante, cuando pasaron los primeros quince minutos “nos sacudimos el miedo” y pronto llegó el primer gol, que sería el único del encuentro. Fue Rubén Fernández López el encargado de dar la alegría a los de Cangas del Narcea en el minuto 24.
“En el segundo tiempo pudimos ampliar el marcador, lo defendimos muy bien y tuvimos opciones de sentenciar el partido”, asegura Linde, aunque el segundo gol no llegó.
No importó, porque los de Cangas pudieron celebrar de nuevo una victoria. “Para mí volver a ganar después de cuatro partidos supone que esta sea la victoria más importante de toda la temporada”, destaca el entrenador, que asegura que lo queda en los próximos días es seguir trabajando e intentar recuperar jugadores para el próximo partido contra el Vegadeo el Viernes Santo, en el campo vegadense.
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