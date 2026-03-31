Cangas del Narcea renueva su compromiso con la infancia: “Intentamos crear espacios propios para participar y disfrutar”

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha renovado su compromiso con la infancia manteniendo su adhesión a la red "Ciudades Amigas de la Infancia" que gestiona Unicef y a la que se unió en 2021. En este sentido, el Consistorio trabaja para ofrecer a los menos “espacios propios tanto para participar como para disfrutar”.

Para ello, cuenta con el Consejo de participación infantil y juvenil en el que los jóvenes pueden exponer directamente las necesidades que tienen y propuestas para mejorar su calidad de vida. Unas ideas que no caen en el olvido y la concejala de Cultura, Turismo, Juventud y Mayores, Tania Rodríguez, asegura que sirven para impulsar muchas de las actividades que se ponen en marcha.

Ludoteca

Entre las principales apuestas por la infancia que desarrolla en Ayuntamiento cangués, la edil destaca la ludoteca municipal que funciona “como un punto de encuentro educativo y de ocio para los más pequeños”.

Además, el Ayuntamiento lleva años ofreciendo programas de conciliación familiar como son la colonias urbanas de verano que “facilitan la conciliación de las familias durante periodos no lectivos y, al mismo tiempo, ofrecen a los niños y niñas actividades educativas y de ocio en un entorno seguro”.

Tania Rodríguez recalca además que se impulsan “iniciativas como talleres, jornadas de participación o programas lúdicos, donde no solo se entretienen, sino que también aprenden a convivir, a expresar sus ideas y a implicarse en su entorno”.

Noticias relacionadas

Una línea en la que pretenden seguir trabajando con el objetivo de seguir “ampliando este tipo de recursos y actividades, para que los niños y niñas de Cangas del Narcea tengan alternativas de ocio saludables y, al mismo tiempo, se sientan parte activa del municipio”, enfatiza.