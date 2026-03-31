Los más jóvenes de Cangas descubren los preparativos para la Semana Santa: “Es más que salir en las procesiones de Jueves y Viernes Santo”

Los más pequeños de Cangas del Narcea han tenido la oportunidad de conocer cómo se prepara la Semana Santa en Cangas del Narcea. La Cofradía del Santo Cristo de la Salud les ha invitado a ser testigos del trabajo preparatorio que hay detrás para que todo luzca perfecto en las procesiones de Jueves y Viernes Santo.

La mayoría de los asistentes forman parte de la cofradía y participan activamente en las procesiones como nazarenos o en la banda de tambores, pero el objetivo de la actividad es hacerles sentir integrados en el grupo, que sean conscientes de que “la cofradía es más que salir en las procesiones el Jueves y el Viernes Santo”, detalla Pelayo Rodríguez Avello, secretario de la cofradía.

El grupo de jóvenes admiran el paso de la Virgen mientras se trabaja en su limpieza. / D. Álvarez

Durante la visita a la basílica, guiados por el sacerdote Juan José Blanco pudieron ver cómo las mujeres que forman parte del grupo de priostía realizan el delicado trabajo de limpieza de los pasos y engalanan las imágenes.

Además, los acercaron al significado de la cofradía, la Semana Santa y de la parroquia en general. Una iniciativa pensada para hacer “comunidad”, recalcó el sacerdote y que también tiene como objetivo llegar a la juventud para intentar asegurar un relevo generacional, necesario para que el trabajo iniciado en 2020 con la creación de la cofradía y el impulso de las procesiones pueda tener continuidad en el futuro.

Tras la visita en la basílica, los asistentes pudieron compartir una merienda y el visionado de la película “La Magdalena”, en el teatro Toreno.

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Juan José Blanco explica las imágenes a los niños asistentes a la actividad. / D. Álvarez

Las actividades de divulgación continúan este martes, pero esta vez pensadas para los mayores de 16 años. La cita es en el Acebo y será una jornada de convivencia que incluirá una misa y unas charlas sobre la Semana Santa y la función de la cofradía. “La idea es que sepan en todo lo que se puede colaborar y animarlos a hacer grupo, generar una amistad, que ya existe, y darle contenido, algo que servirá de aliciente para que otros jóvenes se quieran sumar porque verán que hacemos cosas y nos los pasamos bien juntos”, detalla Pelayo Rodríguez, que señala que entre las actividades que están desarrollando se encuentra la de grabar vídeos divulgativos para redes sociales. El primero que se acaba de publicar se ha centrado en promocionar y contar en que consiste la confesión.