Cangas del Narcea exprime la recta final de la Semana Santa con una inabarcable oferta cultural, natural y enoturística

Cangas del Narcea afronta los días grandes de su Semana Santa con una variada y extensa agenda de planes diseñada para cautivar a todo tipo de visitantes. Desde sumergirse en la Descarga gracias a la realidad virtual a visitar alguna de las bodegas que elaboran el Vino de Cangas, sin olvidar las procesiones que prepara con mimo la Cofradía del Cristo de la Salud. La cita de hoy será a las 20.30 horas cuando saldrá la procesión del Santo Entierro, la más espectacular de la villa canguesa.

Un punto de partida ideal para la visita a Cangas es la Oficina de Información y Turismo ubicada en el céntrico Palacio de Omaña. Este servicio municipal permanecerá abierto hoy y mañana sábado en horario de once de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a seis y media, limitando su atención el domingo exclusivamente a la franja matinal. Allí podrán descubrir el proyecto de realidad virtual de la Descarga, que permitirá vivir este momento cumbre de las fiestas del Carmen y la Magdalena gracias a la tecnología.

Las gafas de realidad virtual estarán disponibles hoy y mañana, sábado, en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, si bien el domingo será posible únicamente acceder en horario de mañana. El precio fijado por la experiencia repercutirá en la organización de las fiestas estivales. "Es una experiencia que viene a completar una oferta turística donde descubrir el inmenso patrimonio natural y cultural y, por otro lado, disfrutar de la calidad de nuestra gastronomía. Rutas, visitas guiadas, catas...y, en Semana Santa, las procesiones del Santo Encuentro y el Santo Entierro, que han logrado llenar las calles de devoción y sentimiento", apunta la concejala de Turismo, Tania Rodríguez.

Turistas, esta Semana Santa, en el casco antiguo. / R. T. C.

Rutas guiadas

En el apartado cultural y patrimonial, el concejo despliega sus mejores encantos a través de varias rutas guiadas. El imponente Monasterio de Corias, conocido como el Escorial asturiano, abre sus puertas sin necesidad de reserva previa hoy y mañana sábado, ofreciendo dos pases diarios a las once de la mañana y a las seis de la tarde desde la puerta de la iglesia de San Juan Bautista.

Por su parte, quienes prefieran adentrarse en la historia rural tienen a su disposición las visitas a Besullo y el Mazo d'Abaxo, disponibles durante todo el fin de semana a las doce del mediodía bajo reserva telefónica previa. Asimismo, para descubrir los secretos de la propia capital del concejo, se ha programado un recorrido por el casco histórico que partirá el sábado a la una de la tarde desde la oficina de turismo sin necesidad de inscripción.

A esta oferta se suma la curiosa exposición gratuita "Playmineros" en el Aula de la Asociación Memoria Minera de la calle Pelayo, que se podrá visitar hoy de cinco a siete de la tarde, el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo de once a una.

Naturaleza

Para sumergirse en la biodiversidad local, tanto el Centro de Interpretación de Muniellos con sus espectaculares miradores como la Casa del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, ubicada en las antiguas caballerizas del monasterio, mantendrán sus puertas abiertas de viernes a domingo, de diez a dos y de tres a seis y media de la tarde.

En cuanto a la etnografía viva, los visitantes tienen la oportunidad de conocer los oficios artesanos acudiendo a la Cerámica Negra de Llamas del Mouro o a la Fábrica de Madreñas de Pambléi. Ambos espacios de trabajo tradicional mantendrán amplios horarios de apertura tanto de mañana como de tarde durante todo el fin de semana para mostrar la maestría de unas labores que son seña de identidad de la comarca.

Cultura vitivinícola

No es posible marcharse de cangas sin conocer su rica cultura del vino heroico. Es posible adentrarse en alguna de las bodegas adscritas a la Denominación de Origen Protegida Cangas y conocer de cerca el proceso de elaboración del vino.

Este viernes, la oferta es inmejorable, pudiendo elegir entre las propuestas matinales de Martínez Parrondo a las once y media, o las visitas programadas a las doce del mediodía en las bodegas Monasterio de Corias, La Verdea y Vidas.

El sábado, el protagonismo recaerá nuevamente en el Monasterio de Corias con su pase de las doce, mientras que el domingo cerrarán la programación festiva la Bodega Tradicional Santiago y Bodega Vidas con sus respectivas catas y maridajes de mediodía, a las que se suma la flexibilidad de Bodega Las Danzas, que permite concertar el horario de visita directamente con los viticultores tanto hoy como el domingo.

También el Museo del Vino de Cangas, situado en el barrio de Santiso, ofrecerá visitas guiadas a su histórico lagar a las doce y media y a las cinco de la tarde el viernes y el sábado, ofreciendo un único pase dominical a las doce y media.

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"Nuestro esfuerzo sigue centrado en desestacionalizar el turismo y convertirnos en un destino de referencia donde prime una oferta de calidad. Creo que en estas fechas estamos viendo el resultado de ese trabajo: llegan visitantes con ganas de conocer y disfrutar de la autenticidad de esta tierra", señala la concejala de Turismo, Tania Rodríguez.