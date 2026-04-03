José Ramón Puerto y Geles Sánchez, los arquitectos que hacen obras vanguardistas, como el nuevo mirador de La Farrapona, desde un pueblo asturiano

Al traspasar la puerta de entrada del estudio se contempla un vestíbulo acogedor. Cuadros abstractos cubren las paredes. Una repisa de madera soporta pequeñas piezas alejadas del figurativismo. Un hueco abocinado, de mármol travertino, con baldas de cristal, sustenta pequeñas esculturas. A la izquierda, un pequeño entrante, no lo llamaré pasillo, está recubierto de madera. Ese espacio tiene unas puertas que pasan desapercibidas donde se ve desde un perchero hasta un cajón para guardar las llaves. Desde ahí se accede a un salón minimalista muy coqueto. Este espacio ya da una idea del personal que allí trabaja.

Al fondo del recibidor está el sanctasantórum laboral: ordenadores, anaqueles abarrotados de libros y papeles, muchos papeles. A la derecha se encuentra el despacho donde reciben a las visitas. La vista se escapa hacia las pequeñas maquetas que representan sus trabajos. La primera que visualizo es el Mirador de La Farrapona, que está teniendo una gran eco en revistas especializadas, como Viajes National Geographic, Arquitectura Viva, ArchDaily... Nos hallamos en el estudio de María Ángeles Sánchez Sánchez y José Ramón Puerto Álvarez, "Puerto & Sánchez Arquitectos", en Cangas del Narcea. Se les conoce por Puerto y Geles. Ella es de Pontevedra; él, de Cangas del Narcea.

Mirador de la Farrapona / .

Ambos llegaron a la arquitectura sin tradición familiar que les empujase en esa dirección. Puerto estuvo tentado por la medicina, pero un profesor de dibujo en el bachiller despertó su gusto por la arquitectura. Coincidieron estudiando arquitectura en la Politécnica de Madrid. Tuvieron como profesores, entre otros, a Javier Carvajal y Alberto Campo, que marcó especialmente a Puerto. Allí pudieron escuchar también a Francisco Javier Sáenz de Oiza.

En aquellos años vivieron la "Movida madrileña", huelgas, la convulsión política del momento con la llegada del PSOE al Gobierno. Fueron tiempos intensos y emocionantes. Con el tiempo la relación de amistad se convirtió en algo más. Un frío día madrileño, mientras Puerto dibujaba en la Estación del Norte, apareció Geles: un café para desentumecerse y Cupido hizo de las suyas. Casados desde 1998, tienen dos hijas, Clara y Lucía. Al terminar la carrera, Puerto empezó a realizar pequeños trabajos en Cangas y eso supuso establecerse definitivamente. Geles no tuvo inconveniente y su adaptación ha sido total. La pregunta es obligada: ¿nunca estuvieron tentados de instalar el estudio en una ciudad? No hay que olvidar la situación periférica de Cangas del Narcea, del Suroccidente asturiano, y las carencias que padece. Su respuesta es inmediata: "Aquí tenemos calidad de vida". Los vacíos, por ejemplo culturales, los suplen con desplazamientos al centro de Asturias u otros lugares. A Geles esos viajes le resultan agotadores, se ríe al comentarlo, Puerto quiere verlo todo.

José Ramón es más hablador, Geles ríe cuando dice que "habla por los codos"; ella, más parca en palabras, puntualiza. Como en el trabajo, hasta en la conversación se compenetran. Trabajan a cuatro manos. Surge una idea por parte de uno de los dos y a continuación llegan a un consenso. La parte marrón, la administrativa, le toca a Geles, que a Puerto le resulta difícil de llevar.

Edificio del tanatorio De La Uz, en Tineo / .

El trabajo hoy es muy diferente a sus comienzos. No hay dibujos, ni siquiera maquetas, aunque a ellos les gusta hacerlas aunque sean sencillas. El AutoCAD sigue siendo una herramienta útil para los arquitectos aunque ahora, sobre todo entre los más jóvenes, el formato que utilizan es el BIM. Este BIM, según explican, permite generar una maqueta tridimensional y a partir de ahí las plantas, alzados o secciones y cualquier modificación la traslada automáticamente a los planos. De momento, ellos no lo utilizan. Puerto refiere que sus alumnos, mientras dio clases en A Coruña, lo utilizaban de forma natural. Recuerdan que cuando terminaron la carrera no podían entregar los proyectos en AutoCAD. En este punto Geles señala que con este programa pueden surgir problemas en el sentido de que "se tiene peor visión espacial, al final lo que se busca es una foto bonita, pero detrás es posible que no haya un discurso, incluso puede suceder que los planos, las secciones estén mal hechos". Por supuesto no reniegan de la tecnología, la utilizan. Ya han empezado a hacer pinitos con la Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo. "Haces un boceto y en treinta segundos te da una imagen".

Les pregunto por la destrucción de nuestro patrimonio rural inmobiliario para sustituirlo por construcciones anodinas. Están de acuerdo en que la piqueta se empleó en demasía, pero las cosas parece que están cambiando. El cambio de mentalidad es fruto del "turismo rural, que ayudó a ver que la casa de la abuela que se iba a caer si se cuidaba un poco podía producir unos dinerinos. Con el desarrollismo de los 60, 70 y 80 y del dinero fácil, la necesidad de vivienda se derribaron edificios con gran interés para construir viviendas sin ninguno". Puerto y Geles han sido responsables de la rehabilitación de casas tradicionales que son bonitas sin perder un ápice de habitabilidad.

Piscina de Folgueiróu, en Illano / .

Puerto & Sánchez Arquitectos son responsables de obras públicas como el Museo del Vino de Cangas del Narcea. Por la utilización del revestimiento exterior de Trespa Internacional BV recibieron el primer premio de esa empresa a nivel planetario. Serán los responsables del proyecto de observatorio astronómico de Allande y desde hace tiempo ya podemos admirar el paisaje desde el mirador de La Farrapona, en Somiedo, obra que trajo sus más y sus menos, con críticas de algunos grupos ecologistas y particulares.

Ambos, Geles y Puerto, se manifiestan en desacuerdo, y lo hacen por los argumentos que utilizan y las formas. Que les guste o no es cuestión de cada cual, pero la crítica principal, dice Geles, "es que va a ir mucha gente a verlo y no es seria, no va a ser Benidorm". Continúan explicándose: "Se hizo con acero corte por tratarse de un sitio con clima extremo, en madera no puede hacerse, no lo puedes estar manteniendo cada dos por tres. El color que va a coger es un marrón que en otoño se fundirá con el paisaje".

Puerto alaba la labor del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ya que cree que fue el primero en elaborar un Plan de Sostenibilidad Turística, lo cual es muy relevante de cara al futuro. En ese camino se incluye la restauración en la braña de La Pornacal de una cabaña que formará parte del programa ecoturístico de experiencias Brañas de Somiedo. A esta iniciativa se suma el mirador de La Farrapona que junto con los teitos llegará a ser la imagen del concejo en Asturias y fuera de ella.

Piscina de Folgueiróu, en Illano / .

También han realizado obras en Tineo, la más llamativa es el tanatorio de La Uz, un edificio singular y sorprendente. O la piscina de Illano, construida en 2002, obra de Puerto, en solitario. Fue galardonada ese año con el segundo premio Menhir, que reconoce los mejores trabajos realizados por jóvenes arquitectos en piedra natural en la Unión Europea. Merece la pena una visita. La integración en el paisaje es perfecta. La piedra de la construcción salió de las cercanías a donde está ubicada. Se la puede definir como una obra con sentido y sensibilidad, si se me perdona el plagio litearario. La obra fue ejecutada por un Taller de Empleo de cantería y ahí están los resultados.

Les cuestiono por otra asunto candente: las viviendas tan "clásicas" que se siguen levantando, sobre todo en las zonas rurales. Puerto es muy claro: "Lo fundamental para hacer un buen proyecto es que quienes lo proyecten lo hagan lo mejor posible, pero si no hay una complicidad con el cliente es imposible".

Y sigo preguntando: ¿qué responsabilidad tenéis los arquitectos en el resultado de las construcciones? Refiriéndome, por ejemplo, a las calidades. Responden al unísono: muchísima. Recuerdan que en tiempos no tan lejanos "los proyectos eran cinco hojas; los planos, una pequeña descripción, una partida por capítulos y poco más. Así eran cuando se hacían en papel, hoy todo lo que han aumentado es normativa, justificaciones… lo que antes tardabas una semana ahora te tiras más de un mes". Cuando hablamos de la supervisión de las obras… A ellos más de un constructor les dijo que cómo iban tanto por la obra.

El Suroccidente asturiano tiene muchas carencias y desafíos que gracias al tesón de sus gentes ha dado como frutos profesionales muy cualificados, algunos de ellos han preferido hacer de esta comarca el centro de su vida. Geles y Puerto son un buen ejemplo.

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Tan es así que en los últimos meses les han llegado nuevos reconocimientos. Dos de sus obras han sido incluídas en el proyecto Casa de la Arquitectura, dependiente del Ministerio de Vivienda: las antes citadas piscinas de Illano y el Mirador de La Farrapona. En la pasada edición de los premios Asturias de Arquitectura recibieron dos galardones: el del público, por votación popular en LA NUEVA ESPAÑA y el de Urbanismo-Espacios Públicos. El proyecto ganador no podía ser otro: el mirador somedano, para escarnio de sus críticos más feroces.