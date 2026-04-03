La procesión del Santo Entierro, de casi dos horas, congregó a una multitud en Cangas del Narcea este Viernes Santo
"Sentimos orgullo. La acogida está siendo tremenda y estamos encantados. Creo que estamos empezando a recoger los frutos de tanto trabajo", señala el hermano mayor, Manuel Rodríguez
La procesión del Santo Entierro tomó Cangas del Narcea este Viernes Santo. Al igual que la cita del Jueves Santo, con el Santo Encuentro, resultó multitudinaria y se prolongó durante dos horas. Todo salió a la perfección, para orgullo de la cofradía del Cristo de la Salud, que lleva meses preparando su Semana Santa, mimando hasta el último detalle.
"Sentimos orgullo. La acogida está siendo tremenda y estamos encantados, muy contentos con la respuesta de la gente. Creo que estamos empezando a recoger los frutos de tanto trabajo", señaló el hermano mayor, Manuel Rodríguez. Las puertas de la basílica se abrieron puntuales a las 20.30 horas para comenzar el recorrido circular, todos juntos, por las calles de Cangas. Primero salió el Cristo Yacente y, tras él, La Dolorosa.
Parada junto a las Dominicas
En esta ocasión, hubo una parada especial frente al convento de las Dominicas. Las hermanas salieron a la puerta y recibieron un ramo de flores de los responsables de la Cofradía. Después, la comitiva continuó su camino de regreso a la basílica, que, del jueves al viernes vivió una noche de vigilia muy especial. El templo permaneció abierto toda la noche para acompañar a La Dolorosa y el Nazareno.
Loli Yánez es una de las nazarenas que acompañan a las tallas portando cirios. Bajo la vestimenta que tapa su rostro, observa con curiosidad la respuesta de la gente y no puede estar más contenta. Atendió a LA NUEVA ESPAÑA antes de la salida del Santo Entierro y relató lo que sintió en la procesión del Jueves Santo: "Fue impresionante. Abrir las puertas de la basílica y ver como estaba la plaza, te sube una emoción que no se puede describir con palabras".
Cuenta Yáñez que hay "mucho trabajo" detrás de cada Semana Santa y por eso está encantada de ver que la gente responde y las calles están llenas. La procesión del Santo Entierro tiene más emotividad, pues los cofrades salen todos juntos y no se dividen en dos columnas como ocurre en el Santo Encuentro. También es una procesión más larga y sentida, la más tradicional y esperada por los cangueses.
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