La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa estrena certificación de calidad: "No es un diploma en la pared; sino el reflejo del esfuerzo diario"

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa ha obtenido la certificación de calidad UNE-EN-ISO 9001:2015, un nuevo hito para el centro sanitario de Cangas del Narcea. "Este distintivo no es solo un diploma en la pared, sino el reflejo del esfuerzo diario de nuestros profesionales por ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes", señala el director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del centro, Enrique Sommer.

Señala Sommer que la certificación, con la que ya cuentan otros siete servicios como Farmacia o Anatomía Patológica, supone "un importante espaldarazo a la política de calidad del centro", además de ser "la constatación del trabajo bien hecho desde hace años, fruto de un intenso trabajo colectivo, destacando la implicación del servicio de Nefrología". Cabe recordar que este servicio nació en 1993 de la mano del nefrólogo Pedro Escalada.

"Exhaustiva auditoría"

"El sello de calidad, concedido tras una exhaustiva auditoría externa realizada por Aenor, ratifica el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en la gestión de procesos y la atención integral de pacientes", señala la Consejería de Salud, que indica que esta norma es una de las herramientas de gestión de calidad más reconocida a nivel internacional. "La certificación de Hemodiálisis garantiza una metodología de trabajo que pone el foco en la seguridad de las personas, la optimización de los recursos técnicos y humanos y la evaluación constante de resultados, enfocada a la mejora continua", apuntan.

Para lograr la certificación han sido necesarios meses de trabajo por parte de los profesionales de este servicio "formado en la actualidad por tres nefrólogos, una supervisora de Enfermería, nueve enfermeras y siete técnicos auxiliares en Cuidados de Enfermería".

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Sommer concluye que "esta acreditación implica un compromiso de revisión periódica y de actualización constante, asegurando que el hospital mantenga los estándares de calidad más exigentes no ahora, sino a largo plazo".