Cangas del Narcea recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio por su apoyo a las iniciativas empresariales

Cangas del Narcea recibió recientemente un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo. Fue uno de los cinco ayuntamientos a los que la entidad quiso quiso realizar destacar su labor y colaboración en un acto en el que también rindió homenaje a Javier Moll de Miguel, presidente y fundador del grupo Prensa Ibérica, al que hizo entrega de la Medalla de Oro de la entidad.

En la distinción entregada al alcalde cangués, José Luis Fontaniella, la Cámara de Comercio agradeció su colaboración, a través de su Antena Cameral, “que brinda cercanía, acompañamiento y servicio al tejido empresarial”, destaca el escrito, en el que además se incluye el deseo de que la relación tenga continuidad en el tiempo para seguir permitiendo que la entidad esté presente en el territorio “para seguir apoyando a las iniciativas empresariales”.

"Esfuerzo"

Para Fontaniella este gesto significa el reconocimiento “al esfuerzo” que está realizando su gobierno, que recuerda que desde un inicio quiso dar “apoyo al sector empresarial creando una concejalía de emprendimiento”. Además, recuerda que Cangas del Narcea, con la presidencia del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, estuvo detrás de “acciones como la que se desarrolló el último año de relevo generacional para negocios rurales”.

“Estamos buscando el desarrollo empresarial de Cangas y para ello nos apoyamos en la Cámara de Comercio, en el grupo de desarrollo rural, en la Consejería de Reto Demográfico y en la Oficina de Empleo de Cangas, al final se hace mucho trabajo en esta línea para tratar de implantar actividad económica en el concejo que no siempre es visible”, resume Fontaniella.

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Por ello, confiesa que “siempre es agradable que alguien reconozca que hay un esfuerzo y un trabajo detrás, en una misma sinergia que la que tiene la Cámara de Comercio, la de facilitar a los comercios y a las actividades económicas su implantación y desarrollo”.