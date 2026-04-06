La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies advierte de “muy malos datos de contaminación del aire” en el Suroccidente
El colectivo expone que este domingo a mediodía la estación de control de la calidad del aire en Cangas del Narcea registró un pico de 70 µg/m³ en los valores de las partículas de menos de 2,5 micras
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies denuncia que el Suroccidente presenta “muy malos datos” de contaminación del aire por partículas, en una zona en la que recuerdan que hay “escasos focos industriales, pero que sufre la contaminación del centro de la región”.
Detallan los datos recogidos por la estación de control de la calidad del aire situada en Cangas del Narcea, donde este domingo a mediodía se registró un pico 70 µg/m³ en los valores de las partículas de menos de 2,5 micras. Una cifra muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sitúa el límite que no debería superarse en 5 µg/m3 de media anual y de 15 µg/m3 de media diaria.
El grupo ecologista advierte que las partículas pequeñas son “las más peligrosas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo, llegando, por tanto, a cualquier órgano del cuerpo”. Recuerdan además que pueden provocar irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar.
Ante esta situación, la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies lamenta que "ni el gobierno del Principado de Asturias ni el del ayuntamiento cangués hayan actuado adoptando medidas o informando a la población".
“En la actualidad, la cantidad y calidad de estudios que demuestran cómo afecta la contaminación ambiental a la salud personal, al desarrollo del cerebro y a la calidad de vida de una población, no pueden ser obviados por una clase dirigente que no toma las suficientes medidas, poniendo en peligro a la población”, concluye la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.
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