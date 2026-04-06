Derrota del Narcea en Vegadeo: “El equipo no está mal”

El partido del Narcea en Vegadeo comenzó equilibrado hasta que pasados los veinte primeros minutos llegó el primer gol del Vegadeo Club de Fútbol, obra de Javier Méndez. En ese momento, el equipo local se impuso el resto del primer tiempo.

“Comenzamos bastante bien y jugamos bien hasta que llegó el primer gol, a partir de ahí fueron mejores que nosotros y pudieron ampliar el marcador”, destaca el entrenador del Narcea, Andrés Linde.

Pero el segundo gol del Vegadeo no llegó hasta el segundo tiempo, que de nuevo comenzó con un juego equilibrado entre ambos equipos. Pero en el minuto 65 Nicolás Centeno marcó el segundo para los de Vegadeo. “Lejos de rendirse, el Narcea reaccionó inmediatamente y metió el 2-1, estábamos jugando mejor, aunque no generamos muchas ocasiones, sí dominamos”, detalla Linde. El primer gol del Narcea llegó solo dos minutos después del segundo de Vegadeo y fue posible gracias a Jorge Daniel Menéndez.

Pero cerca del final del partido llego el tercer gol del Vegadeo, Josue Carlos Oliva, que hizo que el marcador se cerrase con un 3-1. Una victoria para el equipo local que el Narcea considera “justa”.

Noticias relacionadas

A pesar de la derrota, el equipo cangués sigue con la meta puesta en llegar a la promoción. Un hito que consideran difícil, aunque mantienen la distancia de siete puntos del sexto, que marca la promoción. Precisamente, es el lugar que ocupa el Candás, el equipo que el Narcea recibirá en su campo el próximo domingo. “Vamos a intentar ganar, sería un paso muy importante porque el Candás es el que marca ahora la promoción y está a 7 puntos de nosotros”, recalca Linde con esperanza, ya que prevé ir recuperando jugadores lesionados y considera que “el equipo no está mal”.