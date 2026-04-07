Cangas del Narcea acogerá la entrega de premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino: la cita congregará a una treintena de periodistas especializados

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) celebrará el este viernes, 10 de abril a las 11:30 horas, la entrega de sus prestigiosos galardones anuales en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acogerá la gala en la que participarán representantes de numerosas bodegas premiadas a nivel nacional. Entre el listado de vinos premiados destacan una decena pertenecientes a bodegas adscritas a la Denominación de Origen Protegida Cangas, que ha sido una de las marcas más premiada junto a denominaciones como Ribera del Duero, en un concurso en el que contaban con más de un millar de vinos de todo el país.

La bodega Monasterio de Corias es la canguesa que más representación tiene en el listado de premios con cinco vinos elegidos: Guilfa blanco Carbayu Corias 2023, Corias Finca de los Frailes y Corias Guilfa, ambos tintos de 2023; Escolinas carrasquín 2022 y Valdemonje albarín negro 2020. Los cinco premios restantes se repartieron entre otras tantas bodegas: Las Danzas y Señorío de Ibias aparecen en la lista con sus blancos sin barrica de 2024, mientras que Siluvio lo hace con el de 2023. De la bodega Verdea el elegido es su albarín blanco 2023 con barrica y de Martínez Parrondo su tinto de 2023.

Los Premios AEPEV tienen como finalidad reconocer los mejores vinos y destilados de España según el criterio de los propios asociados. A diferencia de otros certámenes, estos galardones no responden a una cata técnica, sino a una valoración global basada en la experiencia y el conocimiento de los profesionales del sector, abarcando un total de 15 categorías.

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) es una organización que agrupa a 169 profesionales de la comunicación. Está previsto que al acto asistan una treintena de periodistas especializados, que junto a los representantes de bodegas tendrán la oportunidad de conocer el concejo y sus diferentes bodegas durante su estancia en Cangas del Narcea, a donde llegarán la tarde de este miércoles.

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“Durante su estancia, los asistentes participarán en diversas actividades y visitas que permitirán dar a conocer tanto la riqueza histórica como la realidad actual del sector vitivinícola en la comarca”, explican desde la organización que corre a cargo del Ayuntamiento cangués, a través de la concejalía de Cultura, y del vecino Joaquín Fernández, vicepresidente de la Asociación de Museos del Vino de España.