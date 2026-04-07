Semana Santa casi al completo en Cangas del Narcea: “Se mantuvo la buena ocupación del año pasado”

Cangas del Narcea vivió una Semana Santa con buenos datos turísticos, que se mantienen respecto al año pasado. El turismo rural sigue atrayendo visitantes logrando una ocupación de entre 90 y 95 por ciento. Mientras que el Parador Nacional de Corias alcanzó el 100 por ciento el jueves, viernes y sábado y se quedó en el 75 el resto de jornadas.

“Costó un poco llenar por las previsiones de mal tiempo, pero fueron incrementándose a medida que mejoraron las previsiones, porque en Semana Santa la gente ya busca buen tiempo”, explica Ana Llano, presidenta de la asociación de Turismo Rural “Fuentes del Narcea”, que apunta a que los visitantes llegaron principalmente de Madrid y Galicia.

Con menos anticipación también llegaron las reservas al Parador de Corias, pero finalmente consiguió repetir la ocupación del año anterior y logró poner el cartel de completo los principales días festivos de la Semana Santa. “Desde hace unos años se nota que la previsión del tiempo marca las reservas de Semana Santa, a medida que fue mejorando fueron aumentando las llamadas y las reservas”, cuenta el director del Parador cangués, Daniel González.

Lo que le llamó la atención de esta semana fue el incremento de comidas y de servicios en cafetería realizados, calcula que creció un 15 por ciento, lo que interpreta como un aumento de visitantes diarios al concejo sin necesariamente quedarse a pernoctar. “Notamos un pico importante de las comidas en el restaurante de personas no alojadas de martes a sábado, así que aumentaron los visitantes a Cangas”, añade.

Éxito de las procesiones

En la parte religiosa, la Cofradía del Santo Cristo de la Salud hace un balance de “diez” del desarrollo de las procesiones. “Empezamos a hacer lo que Cangas se merece en tema de Semana Santa”, destaca el hermano mayor, Manuel Rodríguez, que valora que “las procesiones salieron como teníamos previsto, estamos muy contentos, también con la respuesta de los hermanos cofrades y de la gente, la verdad que dio gusto ver cómo estaba la plaza del Ayuntamiento en el momento del reencuentro y cómo estuvieron las calles de Cangas el viernes”.

Noticias relacionadas

Manuel Rodríguez recuerda que el impulso de las procesiones no busca ser un atractivo turístico, sino un acto de fe. Sin embargo, se muestran orgullosos de la repercusión que está teniendo en cuanto a público. “Ver el cariño con el que la gente recibe las procesiones y la gran afluencia que tuvieron nos hace ver que algo estamos haciendo bien”, detalla Rodríguez que hace hincapié en “la rápida evolución” que ha tenido la cofradía en sus cinco años procesionando, por lo que espera que en dos o tres años más puedan llegar a ser “un referente en Asturias” de la Semana Santa.