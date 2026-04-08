Cangas del Narcea aúna ciencia y convivencia en su doble jornada para conmemorar el Día Mundial del Parkinson

El próximo 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas. Cangas del Narcea a través de la Asociación Parkinson Narcea, constituida el año pasado, se suma a la causa con un completo programa de actividades. La primera cita será este jueves con una sesión divulgativa bajo el título "Superando mitos", la actividad más lúdica será el sábado, cuando habrá música y una comida solidaria.

Este jueves el Teatro Toreno abrirá sus puertas, de 17.00 a 19.00 horas con la citada jornada "Superando mitos", que contará con entrada libre hasta completar aforo. La sesión estará centrada en la investigación, la innovación, la detección, el tratamiento y el apoyo a pacientes y familiares. Para profundizar en todos estos aspectos, la organización ha logrado reunir a un destacado panel de expertos compuesto por la doctora Victoria Álvarez, jefa del Grupo de Investigación Neurología del ISPA; la doctora Marta Blázquez Estrada, neuróloga del HUCA; el doctor Rubén Fernández-Santiago, investigador del IDIBAPS y la Universidad de Barcelona; y el doctor Iván Fernández Vega, director científico del Biobanco del Principado de Asturias.

Teatro y música

Tras esta inmersión clínica y científica, la programación retomará su pulso el sábado 11 de abril, coincidiendo de pleno con la conmemoración oficial del Día Mundial del Parkinson. Los actos de esta segunda jornada regresarán a las tablas del Teatro Toreno a las 12.00 horas, arrancando con la charla "Jugando con el parkinson", una intervención a cargo de la logopeda Laura Martínez Marcos en la que se abordarán las claves de la logopedia para lograr mantener la voz y la comunicación activas. Inmediatamente después, el escenario cederá el protagonismo a la cultura con la actuación del grupo de teatro del suroccidente "Malos L.lobos Teatro", que interpretará para todos los presentes la obra titulada "El ciego y el caballero".

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El broche final a estos intensos días de visibilidad, concienciación y apoyo mutuo lo pondrá un encuentro de carácter puramente social e integrador. A las 14.30 horas, los asistentes que hayan adquirido previamente su vale se reunirán en el Hotel La Casilla para disfrutar de una gran comida solidaria. Como colofón festivo a este sábado de hermandad, la sobremesa dará paso a partir de las 16.30 horas a un animado baile que estará amenizado por la música de "Josín Acordeonista". A través de esta completa agenda, la Asociación Parkinson Narcea demuestra su firme compromiso local, recordando a quienes conviven con el diagnóstico que cuentan con una red de apoyo activa y cercana en su propio concejo