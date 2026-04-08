Cangas del Narcea aúna ciencia y convivencia en su doble jornada para conmemorar el Día Mundial del Parkinson
La asociación local programa desde sesiones divulgativas con expertos hasta una comida solidaria prevista para el sábado
El próximo 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas. Cangas del Narcea a través de la Asociación Parkinson Narcea, constituida el año pasado, se suma a la causa con un completo programa de actividades. La primera cita será este jueves con una sesión divulgativa bajo el título "Superando mitos", la actividad más lúdica será el sábado, cuando habrá música y una comida solidaria.
Este jueves el Teatro Toreno abrirá sus puertas, de 17.00 a 19.00 horas con la citada jornada "Superando mitos", que contará con entrada libre hasta completar aforo. La sesión estará centrada en la investigación, la innovación, la detección, el tratamiento y el apoyo a pacientes y familiares. Para profundizar en todos estos aspectos, la organización ha logrado reunir a un destacado panel de expertos compuesto por la doctora Victoria Álvarez, jefa del Grupo de Investigación Neurología del ISPA; la doctora Marta Blázquez Estrada, neuróloga del HUCA; el doctor Rubén Fernández-Santiago, investigador del IDIBAPS y la Universidad de Barcelona; y el doctor Iván Fernández Vega, director científico del Biobanco del Principado de Asturias.
Teatro y música
Tras esta inmersión clínica y científica, la programación retomará su pulso el sábado 11 de abril, coincidiendo de pleno con la conmemoración oficial del Día Mundial del Parkinson. Los actos de esta segunda jornada regresarán a las tablas del Teatro Toreno a las 12.00 horas, arrancando con la charla "Jugando con el parkinson", una intervención a cargo de la logopeda Laura Martínez Marcos en la que se abordarán las claves de la logopedia para lograr mantener la voz y la comunicación activas. Inmediatamente después, el escenario cederá el protagonismo a la cultura con la actuación del grupo de teatro del suroccidente "Malos L.lobos Teatro", que interpretará para todos los presentes la obra titulada "El ciego y el caballero".
El broche final a estos intensos días de visibilidad, concienciación y apoyo mutuo lo pondrá un encuentro de carácter puramente social e integrador. A las 14.30 horas, los asistentes que hayan adquirido previamente su vale se reunirán en el Hotel La Casilla para disfrutar de una gran comida solidaria. Como colofón festivo a este sábado de hermandad, la sobremesa dará paso a partir de las 16.30 horas a un animado baile que estará amenizado por la música de "Josín Acordeonista". A través de esta completa agenda, la Asociación Parkinson Narcea demuestra su firme compromiso local, recordando a quienes conviven con el diagnóstico que cuentan con una red de apoyo activa y cercana en su propio concejo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
- La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final