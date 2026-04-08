Los mineros de Vega de Rengos vuelven a concentrarse en Oviedo por la parálisis de los trabajos: temen que en un mes comiencen a llegar los despidos

Poder volver al trabajo en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, es la petición que los trabajadores de la empresa Tyc Narcea reiterarán este jueves en una nueva concentración en Oviedo. Será la cuarta en lo que va de año y se desarrollará en plaza España, a las 12.00 horas.

Llevan meses esperando por la autorización del Principado para poder intervenir en la zona donde se produjo el hundimiento que causó la muerte de dos trabajadores, el pasado 21 de noviembre.

“Lo que reivindicamos es que nos dejen realizar las labores de mantenimiento, que ya están aprobadas y en la última reunión (el 18 de marzo) dijeron que en un par de días llegaría la notificación para poder reactivar los trabajos, pero ya han pasado otras tres semanas”, expone el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez.

En concreto, los trabajos que están pendientes de la autorización son de mantenimiento y la realización de lo que técnicamente se denomina ahorcamiento, que se trata de ejecutar una semicircunferencia que rodee el hundimiento para poder sortearlo y poder avanzar. Un proyecto que según detallan los trabajadores, cuenta con el visto bueno de la comisión de expertos encargada de su análisis previo a la autorización.

Los trabajadores insisten en que la situación se está volviendo insostenible, con la mayor parte de la plantilla en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde febrero y con la amenaza en el horizonte de que comiencen a llegar los despidos. “La empresa ya nos comunicó que si en este mes no hay una solución tendrán que empezar a despedir gente”, detalla Menéndez.

Los trabajadores anuncian que la protesta previsiblemente continuará en unas semanas, cuando pretenden convocar una manifestación por las calles de Oviedo para exigir al Instituto para la Transición Justa (ITJ) que permita continuar con las labores de explotación de la mina y apruebe el Proyecto de Explotación Subterránea.

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Dejarán un margen de al menos dos semanas a la espera de una respuesta del ministerio, puesto que la empresa Tyc Narcea ya ha presentado formalmente un escrito al ITJ en el que defiende que su unidad de producción no está afectada por un plan de cierre y que, por lo tanto, “no ha percibido ayudas públicas vinculadas a dicho plan”, que de haber sido así debería devolver para poder continuar con los trabajos de explotación.