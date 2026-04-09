"Lo único que queremos es trabajar", claman los mineros de Vega de Rengos en su cuarta concentración en Oviedo

"Lo único que queremos es que nos dejen trabajar. Tenemos un carbón muy bueno, es un buen producto, que puede dar empleo y estabilidad a la comarca". Son palabras de Carlos Menéndez, portavoz de los trabajadores de Tyc Narcea, la mina de Vega de Rengos que lleva cerrada desde el accidente mortal del pasado noviembre. Este jueves han vuelto a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno para exigir que se cumplan los compromisos adquiridos.

En concreto, solicitan poder seguir adelante con las labores de mantenimiento y realizar lo que técnicamente se denomina "ahorcamiento" de la rampa, es decir acometer una semicircunferencia que rodee el hundimiento para poder sortearlo y poder avanzar. De manera paralela, están pendientes de que el Instituto de Transición Justa (ITJ) les permita continuar con las labores de explotación de la mina y apruebe el Proyecto de Explotación Subterránea. Esta última será la principal reivindicación de la manifestación que planean para el próximo jueves por el centro de Oviedo y para la que esperar reunir muchos apoyos.

"La empresa ya mandó toda la documentación a Madrid para explicar que está todo en orden", precisa Carlos Menéndez sobre la postura de la compañía minera. Esta defiende que su unidad de producción no está afectada por un plan de cierre y que, por lo tanto, “no ha percibido ayudas públicas vinculadas a dicho plan”. Así las cosas, consideran que deberían retomar la explotación.

"La gente está defraudada"

En la concentración de este jueves no fueron recibidos, pero personal de la Delegación les comunicó que serán llamados a una reunión que podría tener lugar el lunes. "Otro plazo más", señalan los trabajadores, cansados por la lentitud de las tramitaciones. Lo expresaron con dos pancartas. En una se podía leer "Ni olvido para los que se fueron, ni paro para los que quedamos ¡Mina abierta ya!". En la otra: "Basta de falsas promesas. Proyecto de explotación ya. Si nuestros hijos pasan hambre....".

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Actualmente hay catorce trabajadores en labores de mantenimiento y, el resto de la plantilla está en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde febrero y con la amenaza de que pronto podría haber despidos. "De ánimo vamos mal, van pesando los días. La gente está muy defraudada y no se cree nada", añade el portavoz.