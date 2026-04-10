Unos novios de Cangas del Narcea a caballo: el nuevo cuadro que acaba de adquirir el Principado en una subasta y que engrosa su patrimonio artístico

La Consejería de Cultura acaba de adquirir en subasta el impresionante óleo del pintor asturiano Luis Álvarez Catalá (1836-1901) "Despedida a los novios en Monasterio de Hermo", donde se compone esta escena tradicional en la localidad de Cangas del Narcea en la que nació el autor. La incorporación de este óleo al patrimonio público, explica Cultura, "refuerza el compromiso del gobierno con la conservación y difusión de su legado cultural".

La obra de Catalá, datada en torno a 1897, pasará a formar parte de las colecciones públicas del Principado y será objeto de estudio, conservación y futura exhibición. Constituye, detalla del Principado, un testimonio singular de la cultura tradicional asturiana. Refleja con sensibilidad una escena costumbrista vinculada a los rituales sociales y a la vida cotidiana en el medio rural. Destaca tanto por su calidad técnica como por la mirada de su autor, una de las figuras más relevantes de la pintura española del siglo XIX. En ese sentido, en el cuadro se pueden distinguir no solo a los novios y los padrinos, a caballo, sino también a un grupo de pandereteres, un gaitero y un grupo de jóvenes disparando con sus escopetas. En la composición también se distingue la iglesia de Monasterio de Hermo.

La compra se ha llevado a cabo mediante el ejercicio del derecho de tanteo a través del Ministerio de Cultura, lo que ha permitido asegurar la permanencia de la obra en el ámbito público y su incorporación al patrimonio cultural de Asturias.

Noticias relacionadas

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno del Principado orientada a la recuperación, conservación y puesta en valor del legado patrimonial de la comunidad en todas sus dimensiones. En este contexto, la consejería recuerda que ha impulsado la recuperación de piezas de alto valor histórico y simbólico, como el ara romana de la Fortuna Balnearia, adquirida para garantizar su permanencia en Asturias y su exhibición pública tras un proceso de restauración. El Ejecutivo autonómico también ha reforzado el patrimonio documental con la compra del epistolario privado del Premio Nobel Severo Ochoa, un conjunto de 160 cartas de gran valor histórico y personal que hoy forma parte de los fondos del Archivo Histórico de Asturias y permite profundizar en la dimensión más humana del científico.