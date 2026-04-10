"El vino de Cangas está en un punto maravilloso", celebra la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) eligió Cangas del Narcea para entregar sus Premios a los Mejores Vinos y Espirituosos de España, un galardón que va por su décimo octava edición y que ha situado en su cuadro de honor a dos vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas. "Desde la pandemia el vino de Cangas ha dado un salto de calidad y está en un punto maravilloso", señaló el presidente del colectivo, José Luis Murcia.

Este periodista especializado defendió que los vinos de la DOP asturiana tienen una cosa importante a su favor y es que ofrecen "justamente lo que ahora demanda el consumidor", en referencia a su apuesta por las variedades autóctonas y a una menor graduación. Por eso, dice con conocimiento de causa que la producción asturiana podría estar ante su "época dorada, un momento que si sabe aprovechar le hará mucho bien". Además, añade, el vino ya no es solo vino, sino también territorio, por lo que la popularidad de sus marcas podría suponer un revulsivo para el turismo local.

La DOP Cangas logró una buena representación dentro de estos galardones, que han tenido en cuenta alrededor de 1.500 referencias de todo el país. Seis fueron semifinalistas y dos consiguieron colarse en el plantel final de vencedores: el Siluvio Albarín Blanco de 2023, de la bodega Siluvio, ubicada en Ibias; y Valdemonje Albarín Negro de 2020, de la bodega canguesa Monasterio de Corias.

"Premio muy profesional"

Desde Siluvio recogió el premio Lalo Méndez en compañía del ingeniero agrónomo de la bodega, Herminio Álvarez. "Para nosotros es un orgullo y un honor. Somos la DOP más pequeña de España y este premio ayuda a que nos conozcan", señala el responsable de Siluvio, que defiende las bondades del clima del Suroccidente para la producción vitivinícola.

Por su parte, Víctor Álvarez, de Monasterio de Corias, también se mostró agradecido por la distinción y defiende el buen hacer de este premio donde son los socios los que eligen los productos candidatos sin que los bodegueros deban presentarse a ninguna cata convencional. "Es un premio muy ético, muy profesional, que busca dignificar el producto que se hace", apunta Álvarez.

Considera el productor cangués que esta distinción reconoce que en la DOP se están haciendo las cosas bien y opina que es algo que "los asturianos nos debemos de creer; nos pasa que conquistamos antes el exterior que el interior de la región".

La AEPEV decidió traer a Cangas la entrega de los premios a raíz de que Murcia fuera reconocido como cofrade de honor por la Cofradía del Vino, un galardón entregado en la última Fiesta de la Vendimia. Se organizó un viaje de tres días a Cangas, donde una veintena de profesionales recorrieron viñedos, bodegas y alguno de los lugares más singulares del concejo. El colofón fue la entrega de premios en el Teatro Toreno, organizado este viernes con la colaboración del Ayuntamiento.

"Esfuerzo de las bodegas"

La concejala de Cultura y Turismo, Tania Rodríguez, aprovechó la ocasión para reivindicar el concejo como la capital del vino de Asturias. "Que hoy estemos aquí no es un reconocimiento puntual: es la consecuencia de muchos años de trabajo, de una apuesta clara por lo nuestro y de una forma de entender el desarrollo ligado a la tierra", dijo Rodríguez, tras destacar la profesionalización del sector en la comarca "logrando su lugar en el mapa del vino español" y el esfuerzo de los diferentes colectivos por conservar la tradición vinícola.

Noticias relacionadas

"Es la confirmación de que el esfuerzo de nuestras bodegas y viticultores está dando sus frutos y de que competir desde un territorio pequeño no solo es posible, sino que tiene sentido", añadió la concejala en representación del Gobierno local. Al acto asistió también la directora general de Agricultura , Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, así como representantes de la DOP Cangas. "Para nuestra DOP ha sido un privilegio ser el nexo de encuentro entre los miembros de la Asociación y las diferentes bodegas premiadas, llegadas desde diferentes puntos de España y de fuera de España. Además, ha sido un orgullo ver a dos de nuestras bodegas entre la lista de premiados y saber que otros seis vinos de la DOP entraron en la final", celebró la entidad en sus redes sociales.