Antiguos alumnos de Limés rinden tributo a las amistades de infancia en su reunión anual: "Sirve para recordar la época de juventud"

Un día de reencuentro se vivió este sábado en Limés, en Cangas del Narcea, con la celebración de la comida de hermandad de antiguos alumnos y alumnas de la escuela del pueblo, que aún se mantiene activa. Se trata de una cita que ya lleva celebrándose una década y que reúne a cerca de medio centenar de personas de diferentes generaciones que tienen en común ser de alguno de los siete pueblos de la parroquia y haber iniciado su etapa escolar en la pequeña escuela rural situada en la localidad.

Un encuentro que sirve para recordar la infancia y las experiencias escolares, así como para mantener la amistad forjada en esos años. "Recordamos la época de juventud, la parte buena y también la mala, porque entonces no había muchos medios, y ayudamos a conservar algo que es muy bueno de aquella época y que se va perdiendo, que es la amistad", destaca Manuel Menéndez.

La mayor parte de los asistentes al encuentro anual superan ya los cincuenta años. Por lo que echan en falta que, como en otros ámbitos, se dé un relevo generacional y se vayan sumando a estas comidas de hermandad nuevas generaciones de la parroquia.

Homenaje a un antiguo alumno empresario

El encuentro se desarrolló en el restaurante La Casilla, situado en Limés, y comenzó rindiendo homenaje a uno de los antiguos alumnos, en este caso fue a Manuel Fernández Martínez, empresario, actualmente residente en Grado, que se fue de Limés con tan solo 6 años, pero que nunca perdió el contacto con sus raíces canguesas.

Por la izquierda, Ramón Martínez, Toño Fernández, el homenajeado Manuel Fernández, José Antonio Rodríguez, Manuel Martínez y Manuel Menéndez. / D. Álvarez

"Cuando se comenzó a celebrar este encuentro un vecino me avisó y me pareció una gran idea y no fallé ningún año", asegura el homenajeado, que destaca del encuentro que demuestra "el arraigo y el afecto que se tiene por la tierra que nos vio nacer", cuenta Fernández Martínez, que al vivir al lado de la escuela en Limés asistió a ella desde los 3 años hasta que su familia decidió mudarse a Siero.

Agradeció el homenaje a los organizadores del encuentro y compañeros de colegio, pero, sobre todo, reconoció a quienes apostaron por quedarse en Cangas el trabajo que siguen realizando por defender "tradiciones y nuestro territorio".

En su intervención antes de recoger el galardón en forma de placa, el homenajeado también quiso recordar el carácter que imprime ser cangués. Cómo las familias que se veían obligadas a emigrar se reunían en los lugares de destino y seguían celebrando el día de la fiesta de su pueblo o rememoraban la celebración de la matanza. "Lo más relevante para mí era ver con una mirada de niño cómo se ayudaban entre sí prestándose dinero sin falta de avalistas ni firma alguna, su palabra tenía el máximo valor".

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Después del homenaje, todos compartieron comida y una tarde de recuerdos.