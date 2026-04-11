De vender bollos de chorizo en Cangas a la gloria en Texas: el documental que narra la increíble odisea de "Bull" Avello logra tres nominaciones en Austin

La increíble historia de superación del cangués Diego Avello, conocido por todos como Bull, ha logrado colarse en el prestigioso ciclo cinematográfico de Austin, en Texas. Este músico de Cangas del Narcea, que un día dejó su tierra natal para perseguir el sueño americano del rock and roll, acaba de recibir el apoyo de la industria del cine al lograr tres nominaciones de peso en el Austin International Film Festival de este año 2026 por su documental "I took the road less traveled", que tiene partes rodadas en el Principado. "Estamos emocionados", celebra el equipo de rodaje.

El jurado del festival tejano, con treinta y tres años de historia, ha seleccionado el trabajo de Avello para competir en tres de las categorías más importantes del certamen. El proyecto opta al premio como mejor largometraje documental, reconociendo la potencia narrativa de una vida dedicada a la música contra viento y marea. A este éxito se suma la nominación a mejor canción original por el tema principal de la cinta, titulado igual que el filme y firmado por su banda "Bull y los Búfalos", además de una tercera candidatura en la categoría de mejor sonido, lo que avala la calidad técnica de esta producción que lleva sello asturiano.

Triunfo internacional

Este triunfo internacional es la culminación de un periplo que comenzó de la forma más humilde posible en las calles de Cangas del Narcea. El documental narra cómo aquel joven que vendía bollos de chorizo puerta a puerta para poder comprarse su primera guitarra ha terminado compartiendo giras con leyendas como Ace Frehley de la banda Kiss o actuando frente a miles de personas en un partido de la NBA. La cinta, de noventa minutos de duración, no esquiva los momentos más duros de su carrera, incluyendo el año que Diego tuvo que vivir de acampada en un bosque tras perderlo todo durante la pandemia, una experiencia que paradójicamente le sirvió para componer el disco que lo devolvió a la primera línea del rock americano.

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Aunque Diego Avello ha logrado hacerse un hueco en la durísima escena de Austin, considerada la capital mundial de la música en directo, nunca ha cortado el vínculo con su tierra. Parte de este documental premiado se grabó precisamente en Cangas del Narcea y Oviedo a principios de 2024, rescatando sus raíces y los lugares donde dio sus primeros pasos como músico autodidacta. Tras este éxito en las nominaciones, regresó a casa el pasado febrero para presentar su trabajo en Cangas del Narcea. "Este es el sitio en el que más ilusión me hacía presentarlo", confesó el músico a LA NUEVA ESPAÑA.