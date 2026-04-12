Conoce las ayudas de la Agencia SEKUENS para empresas en una jornada en Cangas del Narcea
La entidad recorre los polígonos industriales de Asturias para explicar directamente sus líneas de apoyo a los empresarios
La Agencia SEKUENS hará parada en Cangas del Narcea dentro de su iniciativa SEKUENS en Ruta, un programa con el que la entidad recorre los polígonos industriales de Asturias para acercar de forma directa sus líneas de apoyo al tejido empresarial.
El encuentro se celebrará este lunes 13 de abril, a partir de las 10.00 horas, en el Centro de Empresas Obanca, donde se darán a conocer las principales ayudas disponibles para empresas y emprendedores.
La jornada comenzará con la presentación a cargo del director ejecutivo de la Agencia SEKUENS, David González. A continuación, Inés Seijo, responsable del Área de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial, explicará las líneas de apoyo dirigidas al impulso y consolidación empresarial.
Posteriormente, Jaime Fernández, responsable del Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación, abordará las ayudas vinculadas a la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevos proyectos.
El encuentro finalizará con un turno de preguntas en el que los asistentes podrán resolver dudas y conocer de primera mano las oportunidades que ofrece la agencia.
Con esta iniciativa, SEKUENS refuerza su apuesta por la cercanía con el tejido empresarial asturiano, facilitando el acceso a recursos y programas que contribuyan al desarrollo económico.
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