Los pacientes de párkinson ya tienen terapias grupales en Cangas que evitan sus desplazamientos a Oviedo
La villa canguesa celebra el día mundial de la enfermedad en un ambiente festivo
La Asociación Párkinson Narcea nació hace poco más de un año y ya ha cumplido su objetivo de ofrecer en Cangas del Narcea terapias en grupo y rehabilitación a los pacientes que padecen esta enfermedad degenerativa y que hasta ahora se veían obligados a desplazarse a Oviedo para tener acceso a ellas. El colectivo también se propuso dar visibilidad a la enfermedad y, por segundo año, el 11 de abril celebró el Día Mundial del Párkinson con una jornada dedicada a la patología, pero en un ambiente festivo.
La logopeda Laura Martínez fue la encargada de abrir los actos con una charla para entender la importancia de la logopedia como apoyo para mantener la calidad de vida de los pacientes. Una ponencia que planteó de forma lúdica, a través del juego, ya que su objetivo era mostrar que se puede trabajar de una forma dinámica, divertida e interactiva. Por lo que el público asistente formó parte activa de la charla, prestándose a participar en las diferentes actividades propuestas.
"El enfoque es mostrar que de una forma lúdica se pueden trabajar los aspectos que afectan a los enfermos de párkinson, por ejemplo la lentitud al hablar, puesto que la enfermedad es un trastorno del movimiento y para hablar se necesita una coordinación de todos los músculos de la cavidad oral, también de las cuerdas vocales", detalla Laura Martínez.
Tras el ejercicio práctico, los asistentes pudieron disfrutar de la representación teatral "El ciego y el caballero", del grupo cangués Malos L.lobos Teatro, una comida y una tarde de baile.
Evolución del colectivo
La asociación nació en 2025 con ocho integrantes y ya suma unos setenta. Son una quincena de pacientes de párkinson los que se están beneficiando en Cangas del Narcea de las terapias grupales, que se desarrollan dos días a la semana en las instalaciones del Centro Social de Personas Mayores.
Tres horas que incluyen logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional se lleva a cabo en cada jornada. Además, tienen una sesión más semanal de terapia acuática en la piscina, para lo que cuentan con la colaboración municipal. La fisioterapeuta y vocal de la asociación, Covadonga Fernández, destaca de las terapias grupales "la cohesión y el vínculo" que han logrado crear los pacientes. Un espacio de comprensión y encuentro que les ayuda además a ser constantes, algo fundamental para conseguir beneficios en su calidad de vida. "Hay estudios que avalan que la eficacia de las terapias está en que permanezcan en el tiempo, que se interioricen, porque si se dejan de realizar baja la efectividad", describe.
La fisioterapeuta encargada de impartir las sesiones, María Pires, coincide en destacar el vínculo y la conexión que se ha establecido en los pacientes asistentes y asegura que con el paso de las jornadas notan que están "más ágiles, con más facilidades para desarrollar su actividad diaria, que al final es lo importante".
Las terapias son costeadas por los propios pacientes, pero al conseguir hacerlas de forma grupal les resultan más asumibles económicamente. Una posibilidad que no existía antes de que surgiera la asociación, fundada por el cangués Manuel López, para facilitar el acceso a estos recursos terapéuticos a los pacientes de esta enfermedad en el Suroccidente.
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