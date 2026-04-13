El Candás hace sufrir al Narcea en su propio campo una nueva derrota con un resultado de 1-3: “El equipo está tocado, tenemos que levantarnos y volver a la senda de las victorias”
El objetivo del equipo de Cangas del Narcea, que se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación, sigue estando en meterse en el play-off de ascenso
El Narcea sufrió este domingo una derrota frente al Candás que reconocen que fue “bastante dura” en su propio campo de El Reguerón-Francisco Rodríguez García. El equipo visitante logró encajar en la portería de los cangueses tres goles frente al único tanto que marcaron los locales.
Además, el primero de los goles llegó recién iniciado el partido, en el minuto dos. El jugador del Candás Pelayo Secades consiguió adelantar a su equipo en el marcador en el inicio del enfrentamiento en una jugada a balón parado. A pesar de ese mal inicio, los locales intentaron reaccionar y su entrenador, Andrés Linde, reconoce que “el equipo entró al campo un poco despistado, pero tuvimos opciones de llegar al empate”. Asimismo, asegura que también los rivales tuvieron posibilidades de ampliar el marcador.
“En el segundo tiempo empezamos con fuerza, con ganas de igualar el marcador, pero en el minuto siete llegó la expulsión de Enol y eso nos condiciona”, detalla Linde. En inferioridad, con 10 jugadores, el Narcea “no jugó mal”, les reconoce su líder, pero también asume que en esa situación eran “incapaces de llegar al gol”.
En el minuto 66 llegó un penalti a favor del Candás que convirtió en gol, situando el marcador en un 0-2 que ya parecía “insalvable”. “En ese momento el equipo vuelve a reaccionar y conseguimos marcar un gol en un gran remate de Andrés”, describe Linde. Pero, el Candás aún marcó un tercer gol que amplió la distancia en el marcador.
Un resultado, que Andrés Linde reconoce que fue “justo”, aunque considera que el arbitraje “no ayudó mucho, pero no es una excusa”.
Tras esta nueva derrota, el entrenador ve al equipo “tocado”, pero asegura que el objetivo sigue estando en poder jugar el play-off de ascenso por lo que afirma que convicción que “el equipo tiene que levantarse, porque la clasificación se ajusta y el objetivo de meterse en play-off se está complicando”.
El Narcea llegará a la jornada número 30 en el cuarto puesto de la clasificación con 54 puntos. El próximo partido será el domingo 19 de abril y lo jugará contra el Gozón. Una intensa semana de trabajo que Andrés Linde empleará en buscar soluciones “para sacar un buen resultado y volver a la senda de las victorias y ganar puntos, porque trabajo hay, pero nos faltan cosas”.
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