De Cangas a los escenarios internacionales: Pablo Menéndez lanza un disco que explora la luz y la oscuridad del alma

El guitarrista cangués Pablo Menéndez Martínez (Cangas del Narcea, 1992) está a punto de publicar su último trabajo discográfico “Voce dell’anima”. Una propuesta musical totalmente diferente a su primer disco “Esencia”, publicado en 2020, él mismo lo define como “más maduro, con un concepto artístico más complejo que el anterior”.

Cangas del Narcea tuvo el privilegio de escuchar en primicia su nuevo repertorio a finales de marzo, cuando participó en la Semana Cultural. Momento que coincidió con lanzamiento del primer adelanto: “Fantasía sobre motivos de La Traviata”, de Arcas y Tárrega. Para poder escuchar el álbum completo tampoco queda mucho, ya que se dará a conocer el 24 de abril, pero antes, el 17 de abril, publicará un segundo tema.

Pablo Menéndez durante su actuación en el teatro Toreno a finales de marzo. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

El músico y profesor en el Conservatorio Superior de Málaga explica que su nuevo disco gira en su totalidad en torno a la música vocal en la guitarra y tiene como tema central abordar los diferentes estados emocionales del ser humano. “Explora esa ambivalencia natural entre luz y oscuridad, entre sentimientos positivos y negativos que conviven dentro de nosotros”, detalla.

Repertorio del siglo XIX

Para representar el contraste, el disco hace un recorrido por dos estilos muy distintos. Por un lado, las fantasías de ópera italiana, por ser “más vivas, mediterráneas y alegres”, y por otro, el lied alemán, de un carácter “más melancólico y otoñal, una emoción contenida pero profundamente intensa”.

Menéndez señala que el sonido y la estética de “Voce dell’anima” se inspira sobre todo en el mundo de la ópera. Recuerda que en su primer disco se había centrado en la música española del siglo XX, con algún tema del XIX. “Era el repertorio que había usado siempre”, reconoce. Sin embargo, su nueva propuesta la define como un proyecto “más maduro” y destaca que detrás hay “un concepto artístico más complejo”. Además, el repertorio se centra en la música del siglo XIX italiana y alemana.

Estreno en Cangas del Narcea

El de Cangas fue el primer concierto en el que interpretó íntegramente el repertorio del disco, excepto una pieza. “No fue algo planeado, pero coincidieron las fechas del concierto y la publicación del primer tema y pensé que era una buena oportunidad para presentarlo”, comenta. Un concierto piloto que le sirvió para comprobar la respuesta del público ante su propuesta. “Creo que fue una acogida bastante positiva y por los comentarios que recibí del público veo que funcionó la idea que tenía de transmitir las distintas emociones, así que estoy satisfecho”.

Para él ofrecer un recital en casa siempre es positivo, porque, aunque reconoce que se lo prepara como cualquier otro concierto, asegura que la acogida siempre es “muy cálida”. “Se siente un cariño especial, el calor del público es diferente y te hace sentir en casa”, asegura agradecido.

Promoción del disco

Menéndez comienza a partir de ahora la promoción de su disco que le llevará a actuar en diferentes salas y festivales de guitarra, ya que asegura que el álbum es “una carta de presentación para un proyecto escénico que desarrollaré en los próximos dos años”. Lo que tendrá que compaginar con su labor docente y su participación en diferentes proyectos internacionales como músico.

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Unos planes que detrás esconden constancia, esfuerzo y sacrificio. “Para mantener el nivel de concertista internacional tienes que estar estudiando y preparándote continuamente, es muy similar al trabajo de un deportista de élite, en el momento en el que lo dejas durante un tiempo se pierde rápido”, explica, por lo que asegura que es una profesión que exige “una vocación extremadamente fuerte, tienes que amar la música como para poder mantener ese esfuerzo y sacrificio”.