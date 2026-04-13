La cerámica negra de Llamas del Mouro, en Cangas del Narcea protagoniza una gran exposición en Gijón sobre el último alfar tradicional de Asturias

El Muséu del Pueblu d’Asturies acoge este martes, 14 de abril, a las 11.30 horas, la inauguración de la exposición temporal "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas del Mouro", una muestra que pone en valor el último centro alfarero tradicional en Asturias.

La exposición, que podrá verse hasta el mes de noviembre, se centra en la cerámica negra de Llamas del Mouro, en Cangas del Narcea, donde aún pervive esta tradición. La creación de esta singular alfarería tradicional asturiana se remonta al siglo XVIII y ha mantenido una producción ininterrumpida hasta la actualidad, siendo el único lugar donde se trabaja este oficio en la región.

La muestra ofrece un recorrido por la evolución de este oficio, destacando cómo tradición, adaptación e innovación conviven a lo largo del tiempo. Para ello, reúne piezas de los fondos del museo junto a otras procedentes de colecciones particulares de la familia que conserva la tradición, encabezada por Marcelino y Manuel Rodríguez y continuada por Raúl Mouro y Verónica Rodríguez. Estas piezas dialogan también con la obra contemporánea del ceramista Raúl Mouro, distinguido con el Premio Nacional de Artesanía 2024.

El proyecto expositivo ha contado con la colaboración de los artesanos, además del colectivo "Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País", entidad comprometida con la difusión y conservación del patrimonio cultural de Cangas del Narcea.

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La exposición podrá visitarse hasta noviembre de 2026 en el horario habitual del museo. De abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.