Las “mil caras” de la enfermedad celiaca se mostrarán en las Jornadas Cangas Sin Gluten

Las VIII Jornadas Cangas Sin Gluten organizadas por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea ya tienen fecha para su celebración. Serán los días 16 y 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, el día 16, y con los diez años de trayectoria del proyecto. En esta octava edición, el tema central pondrá el foco en el carácter sistémico de esta enfermedad celíaca, bajo el título: "Las mil caras de la Enfermedad Celiaca".

El programa de actividades sin gluten arrancará con ponencias de profesionales de la salud el día 16 por la mañana y se prolongará durante todo el fin de semana, con propuestas familiares, degustaciones, showcookings, menús y platos especiales en los restaurantes de la Red Cangas Sin Gluten, actualmente en proceso de renovación, además de un mercado artesano.

Entre los ponentes destacan Santiago Jiménez, gastroenterólogo pediátrico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); Álvaro García Martos, especialista en reumatología centrado en enfermedades del sistema inmunitario; y Paula Barros, dietista-nutricionista especializada en patología digestiva e inmunonutrición.

"En el Día de la Enfermedad Celiaca nos parece muy importante lanzar determinados mensajes relacionados con la importancia del diagnóstico precoz y de las diversas manifestaciones tanto digestivas como extradigestivas que puede producir la celiaquía", explica la concejala de Servicios Sociales, Alba García, responsable del evento.

Además, marcas especializadas en productos sin gluten y obradores artesanos 100% sin gluten estarán presentes durante todo el fin de semana en el mercado instalado en la zona del Ayuntamiento.

Los niños también tendrán su espacio con una programación específica que incluirá ludoteca, talleres de cocina y gymkanas, junto a actividades dirigidas a todos los públicos dentro de estas jornadas gastronómicas sin gluten.

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La concejala Alba García hace hincapié en los diez años de trayectoria que cumple la iniciativa, que desarrolla el Ayuntamiento con la colaboración de Celicidad: “Es para sentirnos orgullosos de haber sido pioneros y de seguir trabajando con esfuerzo para contribuir a una mayor difusión del conocimiento sobre esta enfermedad y las necesidades de los pacientes”.