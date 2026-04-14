El Muséu del Pueblu d'Asturies reúne la historia de la cerámica negra de Llamas del Mouro: "Es una de las grandes joyas de Cangas del Narcea"

Noventa y cinco piezas de cerámica negra de Cangas del Mouro que sirven para repasar la historia del único centro alfarero tradicional que pervive en Asturias. Así es la exposición temporal "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas del Mouro", que fue inaugurada este martes en el Muséu del Pueblu d'Asturies, donde estará hasta noviembre. "En nuestro municipio hay muchas joyas. Quizá las más famosas suelen ser naturales o festivas, pero hay otras muy relevantes como esta. Siento orgullo cangués por presentar aquí esta forma de vivir del pasado, pero también del presente y del futuro", afirmó el alcalde, José Luis Fontaniella.

La inauguración de la muestra sobre la cerámica negra de Llamas del Mouro, en imágenes / Ángel González

La exposición que ya se puede disfrutar en el Muséu del Pueblu d'Asturies cuenta con piezas históricas y con obras contemporáneas de Raúl Mouro, quien fue galardonado con el Premio Nacional de Artesanía 2024 por una colección con la que homenajeó a sus raíces. Con estos ingredientes, tal y como remarcaron en la inauguración, se consigue que los visitantes disfruten de "un repaso por la evolución de este oficio" y de la "capacidad de adaptación" de Llamas del Mouro.

En la inauguración de la muestra, además de Fontaniella y Mouro, estuvieron la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro; el director del Muséu del Pueblu d'Asturies, Juaco López; la edil de Cultura de Cangas del Narcea, Tania Rodríguez. No faltaron a la cita Verónica Rodríguez y Marcelino Rodríguez, prima y padre de Raúl Mouro, respectivamente.

Desde el siglo XVIII

Precisamente, Marcelino y Manuel Rodríguez son los encargados de liderar en la actualidad Llamas del Mouro, una alfarería tradicional asturiana que dio comienzo a su actividad en el siglo XVIII. Gran parte de las piezas que componen la exposición han sido cedidas por Llamas del Mouro. Entre ellas hay cántaros, botijos, ollas y floreros. "Aunque más tarde se utilizaron para decoración, todas se crearon para ser utilizadas", remarcó Verónica Rodríguez, quien se encargó de explicar a los asistentes algunas de las claves de la muestra.

La exposición se completa con la obra de Raúl Mouro y con fotografías de los años veinte y treinta, así como algunas otras más actuales. También hay un audiovisual sobre alfarería tradicional. Por su parte, Mouro señaló que su primer contacto con un torno de alfarero se remonta a cuando tenía seis años. "Fueron años de niñez marcados por un aprendizaje natural", apuntó el creador, que agregó que "teniendo esa base decidí crear mi propia línea cerámica y empezar un proceso de reinterpretación de las formas y métodos de trabajo aprendidos hasta el momento". Esas tareas las llevó a cabo desde su estudio, ubicado en Sillaso.

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Esta muestra, impulsada por el Muséu con la colaboración de los artesanos y del colectivo "Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País", se podrá visitar hasta noviembre de 2026 en el horario habitual del museo. De abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.