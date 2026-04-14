Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos convocan una manifestación en Oviedo: “No nos dejan trabajar”
Los mineros de Cangas del Narcea piden apoyo ciudadano en su protesta en la capital asturiana para exigir soluciones al Instituto para la Transición Justa (ITJ): “Es el momento de unirse y ayudar a la poca minería en activo que queda”
Los trabajadores de TYC Narcea, que explota la mina de carbón de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, vuelven a llevar sus reivindicaciones a la calle, esta vez con una manifestación por el centro de Oviedo, convocada para este jueves 16 de abril. El recorrido de la protesta comenzará a las 12.00 horas en la estación de tren y pasará por las calles Uría, Toreno y Santa Susana para acabar en plaza España, donde tienen previsto mantener una reunión con el director de Energía y Minería, Javier Cueli.
En la manifestación, los mineros exigen soluciones al Instituto para la Transición Justa (ITJ) para poder volver a reactivar los trabajos en la mina, paralizados desde que en noviembre se produjo un accidente en el que fallecieron dos mineros, debido a un hundimiento. “No nos dejan trabajar”, denuncia la plantilla, de la que actualmente solo haya 14 personas trabajando en labores de mantenimiento y el resto se encuentre en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde febrero.
La pasada semana los trabajadores se concentraron en Oviedo y mantuvieron una reunión con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, que les trasladó que la concesión del permiso para continuar con la actividad minera está pendiente de que TYC Narcea aclare con el Instituto de Transición Justa (ITJ) si tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación. Por parte de la empresa defienden, y así lo trasladaron al ministerio, que su proyecto es “independiente jurídica, técnica y económicamente” de cualquier unidad de producción incluida en el plan de cierre.
Los trabajadores hacen un llamamiento ciudadano al apoyo a su reivindicación e invitan a acudir a Oviedo a sumarse a la manifestación: “Es el momento de unirse y ayudar a la poca minería en activo que queda”.
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