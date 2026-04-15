La canguesa Belinda Álvarez, nominada a los Premios de la Academia de la Música de España por sus nanas para soñar: "Fue una sorpresa"

La violinista canguesa Belinda Álvarez está de enhorabuena por su último proyecto, el libro-disco "Las aventuras de Abel". Su original propuesta de acompañar los diez cuentos que componen el libro con una nana compuesta íntegramente por ella le ha valido la nominación a Mejor Grabación de Música Infantil en la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España, donde comparte candidatura con otros cuatro artistas.

"Fue una sorpresa, la verdad que no me lo esperaba para nada", reconoce. La artista explica que decidió presentar su trabajo casi por inercia, coincidiendo la salida al mercado de su trabajo con la convocatoria de los premios. "Lo presenté sin ningún tipo de esperanza. Ni siquiera me conecté para ver el anuncio en directo de quienes eran los nominados", relata. La noticia le llegó después, en forma de correo electrónico y asegura que le sorprendió mucho: "Para mí, que me hayan nominado ya es una alegría muy grande".

Lejos de pensar en el galardón, Álvarez pone el foco en el reconocimiento artístico. "No cuento con ganar. Hay un nivelazo tremendo, también en esta categoría, pero solo llegar a estar nominada ya supone para mí un premio, un empujón para seguir creando", admite. En este sentido, insiste en que ver que se valora el trabajo y que está gustando "te reafirma en lo que haces, que te reconozcan tu proyecto y más en la Academia, te hace seguir con más fuerza".

Una obra singular

"Las aventuras de Abel" es una obra singular que combina literatura y música en un mismo formato. El libro reúne diez relatos breves infantiles dirigidos a niños de entre cuatro y nueve años, cada uno acompañado por una nana original compuesta por la propia autora. Una fórmula que, lejos de ser anecdótica, se ha convertido en una seña de identidad de su trabajo: "No puedo hacer un libro sin meterle música ahora mismo", afirma.

La propuesta parte de una idea clara: potenciar la imaginación infantil a través de la unión de distintos lenguajes. "Cuando lees un libro hay una parte que no está escrita, que desarrollas tú con la imaginación. La música ayuda mucho a eso, como en las películas, que te orienta sobre lo que vas a sentir", explica. Su objetivo es "englobar la música, la imaginación y la literatura en un paquete conjunto para los niños".

Además, el libro lo creó pensando en ese momento de lectura y música antes de dormir, clave para el descanso infantil. "Siempre han existido nanas o canciones y cuentos para dormir, así que yo lo uní con el objetivo de ayudar a que el niño se relaje y tenga un sueño feliz y tranquilo", destaca.

Una necesidad que considera que cada vez está más presente en la infancia actual por la dificultad para desconectar antes de dormir. "Con las pantallas y el ritmo que llevamos, los niños llegan a la cama muy acelerados", señala. Por eso, sus historias están pensadas para acompañar ese momento: primero el cuento, después la música, creando una transición hacia el descanso.

Unión de literatura y música

La violinista canguesa comenzó a explorar su faceta de escritora a partir de 2020 y desde entonces publicó con éxito la trilogía "La leyenda de los Xilem", una historia dirigida al público infantil y juvenil que también incluía su propia banda sonora original, con algunas canciones compuestas por ella para acompañar la historia. "Las aventuras de Abel" se presentó a finales de 2025 y fue una propuesta totalmente diferente con lo realizado anteriormente pero coincidente en volver a aunar sus dos inquietudes artísticas: la música y la literatura.

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A lo largo de este año anuncia que estrenará una nueva publicación, en la que nuevamente literatura y música volverán a dialogar.