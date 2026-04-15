Vuelve el servicio gratuito de taxi para desplazarse a la villa canguesa: está dirigido a personas mayores, solas y sin acceso a vehículo
La solicitud de los bonos podrá realizarse desde este jueves hasta el 30 de noviembre
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea mantiene la ayuda de bono-taxi. La iniciativa que ofrece servicio gratuito de transporte para personas mayores o en situación de vulnerabilidad social de la zona rural del concejo, se implantó como prueba piloto en diciembre de 2024 y dado su éxito se extendió durante todo el año pasado. Ahora, el Ayuntamiento convoca, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, las ayudas individuales para adquirir la tarjeta bono-taxi.
La ayuda se concreta en la concesión de un bono que permita a los beneficiarios la utilización del servicio de taxi gratuito para sus desplazamientos a la villa de Cangas del Narcea (viaje ida y vuelta), con el fin de participar en actividades que favorezcan las relaciones sociales: charlas, actividades culturales o deportivas (caminatas, ejercicios saludables, baile...). Está pensado para facilitar la movilidad de los vecinos de la zona rural que se encuentren en situación de soledad no deseada y además carezcan de vehículo propio o posibilidades para conducir.
El presupuesto total de la iniciativa es de 11.000 euros y los interesados pueden empezar a solicitar sus bonos a partir de este jueves 16 de abril y hasta el 30 de noviembre de 2026. Las solicitudes deben presentarse en el modelo oficial en el Registro del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo