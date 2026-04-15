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Vuelve el servicio gratuito de taxi para desplazarse a la villa canguesa: está dirigido a personas mayores, solas y sin acceso a vehículo

La solicitud de los bonos podrá realizarse desde este jueves hasta el 30 de noviembre

Vista de Cangas del Narcea.

Vista de Cangas del Narcea. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea mantiene la ayuda de bono-taxi. La iniciativa que ofrece servicio gratuito de transporte para personas mayores o en situación de vulnerabilidad social de la zona rural del concejo, se implantó como prueba piloto en diciembre de 2024 y dado su éxito se extendió durante todo el año pasado. Ahora, el Ayuntamiento convoca, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, las ayudas individuales para adquirir la tarjeta bono-taxi.

La ayuda se concreta en la concesión de un bono que permita a los beneficiarios la utilización del servicio de taxi gratuito para sus desplazamientos a la villa de Cangas del Narcea (viaje ida y vuelta), con el fin de participar en actividades que favorezcan las relaciones sociales: charlas, actividades culturales o deportivas (caminatas, ejercicios saludables, baile...). Está pensado para facilitar la movilidad de los vecinos de la zona rural que se encuentren en situación de soledad no deseada y además carezcan de vehículo propio o posibilidades para conducir.

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El presupuesto total de la iniciativa es de 11.000 euros y los interesados pueden empezar a solicitar sus bonos a partir de este jueves 16 de abril y hasta el 30 de noviembre de 2026. Las solicitudes deben presentarse en el modelo oficial en el Registro del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

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