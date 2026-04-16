Los insultos a los árbitros de un grupo de aficionados del Narcea llevan al cierre del campo cangués durante un partido
El club condena "cualquier tipo de violencia" y lamenta la mala imagen y perjuicio que los hechos causan al equipo, resto de aficionados e incluso al concejo
El Narcea no podrá disputar el próximo encuentro como local en su estadio, El Reguerón–Francisco Rodríguez García de Cangas del Narcea, el club acaba de ser sancionado con el cierre del campo por un partido debido a incidentes provocados por la afición local. La medida ha sido adoptada por el Comité de Competición después de los hechos ocurridos en el encuentro del pasado 12 de abril frente al Candás C.F., en el que el Narcea perdió 1-3.
Según recoge el acta arbitral, al término del partido un grupo de alrededor de 15 aficionados locales profirió insultos contra el equipo arbitral, especialmente contra uno de los jueces de línea. Este comportamiento está tipificado en el reglamento con sanciones que van desde uno hasta cuatro partidos de clausura, aplicándose finalmente el mínimo previsto. Además, el club deberá hacer frente a una multa económica de 60 euros.
No es la primera vez que el Narcea se ve envuelto en este tipo de situaciones esta temporada. El pasado 8 de febrero, durante el encuentro ante el C.D. Marítimo, el club ya fue sancionado económicamente y apercibido de cierre tras registrarse insultos xenófobos contra un jugador visitante.
"Enérgica condena"
Desde la entidad han querido mostrar su "más enérgica condena ante cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal", y han reiterado su compromiso con los valores del deporte, el respeto, la educación y el juego limpio. Asimismo, lamentan el perjuicio que estos hechos causan tanto al equipo como al resto de aficionados, que ahora se verán obligados a desplazarse para el próximo partido. Así como al daño que causan a la imagen de la Sociedad Deportiva Narcea y del concejo en general.
El club también advierte del impacto deportivo de la sanción en un momento clave de la temporada, en el que el Narcea aspira a disputar la promoción de ascenso. "Estos actos dificultan notablemente este objetivo", señalan.
Nuevas medidas prevención
De cara al futuro, la directiva ha anunciado que estudia la implantación de nuevas medidas de prevención, entre ellas la posible instalación de cámaras de grabación en el estadio, con el fin de identificar a los responsables de este tipo de comportamientos y evitar que recaigan consecuencias sobre el conjunto de la entidad.
Por último, el Narcea hace un llamamiento a su afición para mantener una conducta "adecuada y correcta", animando al equipo sin incurrir en faltas de respeto.
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