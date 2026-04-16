Los mineros cangueses se manifiestan en Oviedo para pedir la reanudación de los trabajos en Vega de Rengos: “Estamos al límite”

Los mineros de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, recorrieron este jueves el centro de Oviedo provistos con sus cascos y haciéndose oír con silbatos y petardos en una manifestación para reclamar una solución que les permita reanudar los trabajos en la mina y poder conservar así los 70 empleos que genera.

La explotación de carbón lleva paralizada desde que en noviembre se produjo un hundimiento que causó la muerte de dos trabajadores. Precisamente, en una de las pancartas que encabezaban la marcha se hacía referencia a ellos: "Ni olvido para los que se fueron ni paro para los que quedamos. ¡Mina abierta ya!". Otros mensajes que acompañaron a los mineros en su protesta fueron "Los trabajadores de TYC Narcea exigimos al ITJ solución ya. ¡Queremos trabajar!" y "Basta de falsas promesas. ¡Proyecto de explotación ya!".

La manifestación de los mineros en calle Uría. / Miki López

"Hubo bastante gente, pero esperábamos aún más apoyo para ser una manifestación que se celebra después de cuatro concentraciones", confiesa el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, que asegura que la plantilla está "al límite" ante la incertidumbre que supone llevar con las labores paralizadas desde el mes de noviembre, a lo que se suma que ya el año pasado, tras el accidente en la mina de Cerredo, el Principado paralizó los trabajos también en Vega de Rengos y la plantilla estuvo dos meses y medio en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE).

Autorización de labores mantenimiento

La manifestación finalizó con una reunión de la representación de los trabajadores con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, que reiteró el compromiso de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de agilizar la tramitación del proyecto de explotación, aunque recordó que está condicionado al procedimiento abierto por la compañía TYC Narcea ante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), relativo a la posible devolución de ayudas al plan cierre solicitado por la anterior empresa que explotó la mina.

"El ITJ ya ha trasladado a Minas que puede empezar con el trámite del Proyecto de Explotación y nos confirmó que la semana que viene se pondrán con ello y que le darán la máxima celeridad, pero el procedimiento llevará un proceso largo, porque no solo depende de Minas, tendrá que pasar por otros estamentos", detalla Carlos Menéndez.

Manifestación de los mineros de Vega de Rengos en Oviedo. / Miki López

Mientras tanto TYC Narcea está tramitando con el ITJ la situación referente a las ayudas percibidas por la anterior empresa que explotó la mina para su cierre, una documentación que el Ministerio remitirá a Bruselas en mayo para su consulta. Aunque temen que los plazos nuevamente puedan alargarse, al menos a los trabajadores se les ha comunicado que entre empresa e Instituto hay "muy buena sintonía y entendimiento", por lo que han recibido la buena noticia de que la dirección general de Minas podría autorizar las labores de mantenimiento de la mina en la zona del hundimiento en poco tiempo.

Reunión con la empresa

No obstante, será una intervención que se permitirá desarrollar en un determinado número de días, que, según señala la representación de los trabajadores, no será el suficiente para que el proyecto de explotación ya esté tramitado, lo que supondrá que una vez finalizada la actuación se produciría un nuevo parón en la mina hasta que puedan reanudarse los trabajos de explotación. Ante esta situación, ahora les toca conocer cuáles son los planes de la empresa para enfrentar los nuevos plazos de espera.

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"Ahora que sabemos lo que dice Madrid y lo que dice Minas nos falta conocer la decisión de la empresa, si va a aguantar la plantilla, si va a plantear despidos ya en mayo como anunció, lo que sabemos es que el plazo del ERTE está aprobado hasta julio", detalla Menéndez, que señala que ya han solicitado una reunión con la dirección de TYC Narcea para saber cuál será el futuro cercano de la plantilla, de la que solo 14 trabajadores se mantienen en activo con labores de mantenimiento y el resto están en un ERTE desde febrero.