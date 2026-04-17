Cangas del Narcea celebra la XXIV Semana del Teatro: con cinco días de espectáculos gratuitos y pensados para todos los públicos

La Semana del Teatro de Cangas del Narcea celebra este año su vigésimo cuarta edición con una programación variada que se desarrollará del 20 al 24 de abril en el teatro Toreno. Durante cinco días de la próxima semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos para todos los públicos, con entrada libre, en una apuesta clara por acercar las artes escénicas a la zona rural.

La programación arrancará el lunes 20 de abril a las 20:00 horas con “Tartufo Play”, a cargo de Teatro Kumen, una reinterpretación contemporánea del clásico de Molière. El martes 21 será el turno de “El cocinero del Titanic”, de Higiénico Papel Teatro, a las 18:00 horas, una propuesta familiar que ha sido reconocida con el Premio OH al mejor actor.

El miércoles 22, a las 19:00 horas, llegará “Check Out”, de Adrián Conde, galardonada con el Premio OH al mejor espectáculo para la infancia.

Ya el jueves 23, el público podrá disfrutar de “Épica, una historia del reino finito”, de Guayominí Teatro, también a las 19:00 horas, con una puesta en escena que combina narrativa y estética visual.

La semana teatral se cerrará el viernes 24 a las 20:00 horas con “Leporem Oblivionis o el encanto de olvidar”, de Meraki Cía., distinguida con el Premio OH a la mejor composición original.

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La Semana del Teatro se organiza desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y destaca por el carácter diverso del programa, que combina teatro clásico, contemporáneo, familiar y propuestas innovadoras, así como el acceso gratuito a todos los espectáculos, una medida que busca fomentar la participación cultural.