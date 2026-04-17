Pasión y destreza por el juego tradicional de bolos de la canguesa Clara Martínez, reconocida por segunda vez en la Gala del Deporte Asturiano

Campeona de España de bolo celta, campeona de la Copa de España femenina, campeona de Asturias y tercera en España por parejas femenina y mixta, es el palmarés de 2025 de la canguesa Clara Martínez Peláez, que además le ha valido ser reconocida como mejor deportista en deporte autóctono en la Gala del Deporte Asturiano, un galardón que ya recogió en 2024.

"La ilusión por recibirlo fue la misma que en 2024 y los nervios un poco menos, pero presta mucho que te reconozcan y, sobre todo, por la oportunidad que te da de conocer a otros deportistas", destaca Clara Martínez.

Esta canguesa tuvo su primer contacto con el deporte tradicional de muy niña, con tan solo tres o cuatro años, gracias a su padre Víctor Martínez, jugador de bolo celta y también de bolo vaqueiro, la modalidad más arraigada en Cangas del Narcea. "Cuando era pequeña mi padre solo jugaba a bolo vaqueiro y me llevaba por las boleras, cuando ellos acababan de jugar y estaban tomando algo o en la cena, yo me quedaba en la bolera jugando", rememora.

Primera jugadora de bolo vaqueiro

De este modo fue introduciéndose en la tradición y con 14 años se federó como jugadora de bolo vaqueiro en el equipo de su primo Juan Luis González. Se convirtió en la primera jugadora de bolo vaqueiro en la competición, pronto le siguió otra chica y años después una tercera, pero asegura que es un deporte que no consigue calar entre las chicas a nivel competitivo a pesar de que la asociación de bolo vaqueiro lo muestra en los centros educativos del concejo. "En el colegio y en el instituto las chicas se animaban a practicarlo y participaban en el campeonato de final de curso, pero luego no se decidían a continuar, en esto creo que influye tener la tradición en casa", señala.

Clara Martínez en una jugada. / Cedida a LNE

Clara Martínez, que trabaja como monitora de natación y estudió ciencias del deporte, llegó al bolo celta pasados los veinte años, gracias unos amigos de Tineo, Álvaro Álvarez y Diego González. Le sorprendió mucho que, en esta modalidad de bolos, típica del concejo vecino, se encontró con una gran presencia femenina, con al menos una treintena de jugadoras. Además, aunque en el juego ambas modalidades tienen similitudes, el bolo celta tiene más proyección al tener competiciones a nivel nacional, ya que se juega en Galicia y Madrid, además de Asturias.

Un deporte que "engancha"

En el primer año de toma de contacto, Clara Martínez ya demostró que tenía mucho que decir en el bolo celta y se impuso como campeona individual y en pareja femenina. No obstante, nunca ha dejado de practicar bolo vaqueiro, incluso ahora que no forma parte de ningún equipo acude a los torneos como independiente. "Tengo el gusanillo de ir a jugar bolo vaqueiro", confiesa.

Reconoce que lo que le aportan los bolos "es una rutina adquirida que ya no soy capaz de dejar, hay temporadas en las que juego más y otras en la que menos, pero siempre juego algo", asegura.

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Aunque le gusta el deporte en general y probó otros como fútbol y rugby, prefiere el tradicional, los bolos. Señala que el ambiente de compañerismo que se vive en las boleras es lo que le enganchó. "En bolo vaqueiro normalmente se invita a cenar a los que vienen de equipo visitante, en el celta no existe esta tradición, pero sí se queda a tomar algo, porque el pique de la competición se queda en la bolera, una vez se acaba el partido, el resultado ya no importa", destaca.