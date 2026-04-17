Tarde de cine en Cangas del Narcea: el teatro Toreno acoge la proyección de “Las líneas discontinuas”
El ciclo de cine itinerante de Laboral Cinemateca ofrece a lo largo del año en el teatro cangués el visionado de diferentes propuestas audiovisuales de forma gratuita
La película “Las líneas discontinuas”, de Anxos Fazáns se podrá disfrutar esta tarde de viernes, a las 20.00 horas, en el teatro Toreno. La entrada a la proyección es gratuita y se enmarca dentro del ciclo de cine itinerante de Laboral Cinemateca que se desarrolla a lo largo del año, ofreciendo a los cinéfilos diferentes propuestas audiovisuales, todas ellas de entrada libre.
“Las líneas discontinuas”, es una película española de 2025. A lo largo de 90 minutos aborda la histoira de Bea, una mujer de 50 años que se está separando de su marido, y de Denís, un chico trans de 28 años que lucha con la precariedad laboral y la falta de oportunidades.
El largometraje obtuvo el Premio Dama a Mejor Guion y Premio Rambal – XEGA en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón 2025.
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