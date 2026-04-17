Tarde de cine en Cangas del Narcea: el teatro Toreno acoge la proyección de “Las líneas discontinuas”

La película “Las líneas discontinuas”, de Anxos Fazáns se podrá disfrutar esta tarde de viernes, a las 20.00 horas, en el teatro Toreno. La entrada a la proyección es gratuita y se enmarca dentro del ciclo de cine itinerante de Laboral Cinemateca que se desarrolla a lo largo del año, ofreciendo a los cinéfilos diferentes propuestas audiovisuales, todas ellas de entrada libre.

“Las líneas discontinuas”, es una película española de 2025. A lo largo de 90 minutos aborda la histoira de Bea, una mujer de 50 años que se está separando de su marido, y de Denís, un chico trans de 28 años que lucha con la precariedad laboral y la falta de oportunidades.

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El largometraje obtuvo el Premio Dama a Mejor Guion y Premio Rambal – XEGA en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón 2025.