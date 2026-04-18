Cangas busca "pregonero" infantil para sus fiestas del Carmen: el plazo está abierto hasta el 30 de abril
El elegido se asomará al balcón de la casa consistorial para dar la bienvenida a los vecinos en los especiales festejos
La cuenta atrás para las fiestas del Carmen, en Cangas del Narcea, ya ha comenzado. La Comisión de Festejos (COFECA) ha lanzado oficialmente el concurso "El saluda de los más pequeños", una iniciativa pensada para que los niños y niñas de entre 6 y 12 años se pongan, por un momento, en la piel del alcalde o la alcaldesa para dar la bienvenida a las celebraciones más queridas por los cangueses.
El premio del concurso no es solo un incentivo económico de cien euros para gastar en material escolar o de ocio, sino que el principal aliciente es el honor de acompañar al pregonero oficial en el balcón del Ayuntamiento el próximo 14 de julio. Para llegar al balcón del consistorio, primero hay que enviar los textos con el discurso pensado para ese gran día. El plazo está abierto hasta el 30 de abril a las 14. 00 horas.
Redacción anónima
Desde la Comisión de Festejos han establecido unas normas sencillas para garantizar la total transparencia del proceso y valorar los textos por su calidad y originalidad. Para participar, los aspirantes deben redactar su "saluda" de forma anónima. Es fundamental que en el escrito figure únicamente un pseudónimo, mientras que los datos personales, como el nombre, apellidos, dirección, edad, DNI y teléfono de contacto, deben incluirse en el interior de un sobre cerrado. En el exterior de este sobre, debe aparecer el mismo pseudónimo que se ha escrito en el texto, asegurando así que el jurado valore las propuestas sin conocer la identidad de los autores.
Los textos, que pueden presentarse escritos a mano con letra clara o a ordenador en formato DIN A-4, deben entregarse físicamente en la Oficina de Intervención del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, situada en la Plaza Conde Toreno.
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