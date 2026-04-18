La red de abastecimiento de agua de la villa de Cangas del Narcea se renovará por completo: "Es una obra histórica"

Cangas del Narcea verá renovada su red de abastecimiento de agua de la villa. Una intervención que ejecutará la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia y que supondrá una inversión de casi 4,3 millones de euros. La actuación consistirá en la mejora de la traída y de la captación del agua, además de dotar a la villa de un depósito de mayor capacidad. Con ello se espera solventar el problema histórico de turbidez del agua en ocasiones, coincidiendo con épocas de mal tiempo.

La consejería ha dado luz verde al proyecto, que está en periodo de información al público. Una vez que se cumpla el periodo de exposición y se resuelvan las alegaciones, en caso de haberlas, el proyecto pasará a contratación con la idea de que este mismo año se puedan iniciar la ejecución de las obras.

Problemas de turbidez

El alcalde, José Luis Fontaniella, asegura que ya en su anterior etapa de alcalde, en 2013, reclamó al Principado una reforma de la captación del agua y que volvió a insistir en ella al inicio de este nuevo mandato. Durante los años intermedios, en los que estuvo la oposición, se desarrolló una obra para mejorar la conducción de agua entre los depósitos de La Regla y El Fuejo con una inversión de casi dos millones de euros, entre 2020 y 2022.

"Con esa obra no se solucionó el problema de turbidez, lo único que se hizo fue evitar filtraciones de agua con la renovación de tubería, que era muy antigua, por eso cuando llegamos al ayuntamiento volvimos a insistir al consejero que había que hacer una inversión importante para evitar que el agua llegue revuelta a los grifos", detalla el regidor cangués.

"Obra histórica"

De este modo, el proyecto incluye la renovación de la conducción desde la captación en el río hasta los depósitos, la ampliación y adecuación de la estación de tratamiento de agua potable de La Regla, la adecuación de los depósitos de La Regla y El Fuejo y la ejecución de un nuevo depósito regulador, con mayor capacidad.

"Es una obra histórica para la villa de Cangas", destaca el alcalde y no solo por acabar con el problema de cómo llega el agua a las viviendas en algunas épocas del año, sino por dotar a la villa de un gran depósito de agua que le permitirá afrontar posibles situaciones de falta de suministro. "De acuerdo al proyecto, ese nuevo depósito garantizará una autonomía de 36 horas de abastecimiento a la población, que supone una importante mejora de cara a hacer frente a problemas de sequías, una avería o incluso al crecimiento que está desarrollándose en la villa con nuevas construcciones y rehabilitaciones", apuntó Fontaniella.

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El presupuesto de licitación de estas obras asciende a un total de 4.282.774 euros y contará con un plazo de ejecución de 36 meses.