La Cofradía del Vino de Cangas descubrió el último Pueblo Ejemplar de Asturias y promocionó el concejo cangués en el corazón de Siero

La Cofradía del Vino de Cangas se fue este sábado hasta Valdesoto, en Siero, para participar en el tradicional Encuentro de Cofradías Asturianas. Esta iniciativa reúne anualmente a las diferentes cofradías gastronómicas en el último Pueblo Ejemplar de Asturias. Así que en este caso tocó el núcleo de Siero.

Desde Cangas partió una comitiva integrada por siete cofrades capitaneada por el Cofrade Mayor, Alfredo García. Allí se reunieron con las cofradías del Sabadiego, del Tortu, del Arroz con Leche, los Siceratores de Asturias, la del Quesu Gamonéu, la de Amigos de Les Fabes, la del Desarme, la de los Nabos, la de El Colesterol Bueno y la de Doña Gontrodo. Todos acudieron a la llamada de la Federación Asturiana de Cofradías Gastronómicas (Fecoastur) y pasaron una jornada compartiendo sus productos.

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“Fue un día de convivencia estupendo”, indicó Aranzazu Soto, presidenta de Fecoastur. Los de Cangas disfrutaron del viaje y la experiencia.