El Festival de Ecoturismo lanza su séptima edición, del 9 al 31 de mayo, con un homenaje a la Reserva de Muniellos

La Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea acaba de lanzar el programa de la séptima edición de su Festival de Ecoturismo "En peligro de extinción". La cita tendrá lugar entre el 9 y el 31 de mayo y llega "con grandes novedades y consolidado como la propuesta de referencia en ecoturismo del occidente asturiano". La Reserva de la Biosfera de Muniellos, que afronta su veinticinco aniversario, tendrá un papel protagonista en esta edición que incluye más de veinticinco experiencias de ecoturismo.

"Bajo el lema 'Ye de casa. Muniellos. Tu Reserva', esta edición plantea una declaración de pertenencia: una invitación a vivir el territorio desde dentro, con respeto, cercanía y sentido de lugar. Un festival pensado, ante todo, para quienes son de casa… y para quienes saben entrar como si lo fueran", defienden los organizadores. Añaden que el propósito de este evento es "dar visibilidad y cuidar aquello que está en riesgo de perderse, desde los oficios tradicionales a las formas de vida rural".

Salud y naturaleza

En esta edición, la organización apuesta por la relación entre salud y naturaleza. "La evidencia científica indica que pasar al menos dos horas a la semana en entornos naturales se asocia con mejoras significativas en la salud física y mental. Sin embargo, los estilos de vida actuales, cada vez más alejados del medio natural, están favoreciendo situaciones de ‘déficit de naturaleza’, vinculadas a mayores niveles de estrés, fatiga y malestar emocional", reflexiona la organización. De ahí que el programa incorpore "paseos conscientes, rutas interpretadas o baños de bosque" para mejorar el bienestar de los participantes.

La inauguración de la cita será el 9 de mayo con la celebración de la tercera edición del Mercao Natural y Artesano, que tendrá lugar en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos. En esta edición, un minibús gratuito y guiado, facilitará el acceso desde la gasolinera de Ventanueva reduciendo la huella y el impacto de la movilidad en el entorno de Muniellos.

Aniversario muy presente

Precisamente Muniellos será protagonista en el evento, con idea de conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la Reserva de la Biosfera de Muniellos. En este sentido, el 10 de mayo tendrá lugar un acto conmemorativo que reunirá a representantes de diferentes reservas del país, así como agentes del territorio. "La jornada incluirá una experiencia guiada de baño de bosque en el robledal de Muniellos, simbolizando la conexión entre conservación, bienestar y compromiso con un espacio único y frágil", apunta la organización.

El festival programa más de 25 experiencias de ecoturismo, que van desde la gastronomía a la observación de fauna, pasando por la artesanía o el senderismo. En esta edición se estrena una sección titulada "Legado artesano" que busca preservar los saberes tradicionales. En este marco se han programado talleres de oficios para favorecer el relevo generación y también lo que han denominado "hackatón artesana, para abordar el reto de cómo preservar el Legado Artesano de Fuentes del Narcea".

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El festival cuenta con el apoyo del Principado de Asturias, los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, así como de numerosas empresas y entidades del territorio, y demás colaboradores. Este año, la organización destaca el respaldo de Espacio Tormaleo, "que contribuirá a vincular el festival con el proyecto europeo Culturality, en el marco del programa Horizon Europe, y centrado en los oficios artesanos".