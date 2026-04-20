El Narcea logra un empate en Gozón que sabe a victoria: “Fue un gran partido”
El campo de Cangas del Narcea permanecerá clausurado la próxima jornada por sanción y el partido frente al Llaranes se jugará en Tineo
Con un empate a uno volvió el Narcea de Gozón. Para su entrenador, Andrés Linde, fue “un gran partido, aunque empezó complicado”. De hecho, tan solo habían pasado cinco minutos cuando el Gozón marcó el primer gol. Fueron 15 minutos en los que el Narcea “sufrió mucho y nos pudieron marcar el segundo”, reconoce Linde.
No obstante, los de cangas pudieron remontar y empezar a mejorar el juego que igualó el partido y les dio varias ocasiones de gol que no llegaron a materializarse, finalizando el primer tiempo con el marcador 1-0.
En el segundo tiempo, el Narcea fue más dominante. “Empezaron jugando bien, generando ocasiones y sufrimos alguna jugada polémica, un penalti muy claro que nos costó dos amarillas que nos pueden penalizar para el siguiente partido”, reconoce Linde.
Se acercaba el final del partido y el marcador continuaba sin moverse, pero Linde señala que “el equipo nunca dejó de creer” y de ese empeño llegó al final un gol de Daniel Menéndez, que hizo el empate.
“Un resultado que nos mantiene ahí (en el tercer puesto de la clasificación), ha sido un empate muy justo y lo merecíamos”, analiza Linde, que considera que el resultado ayudará a levantar “el estado anímico” del equipo.
En el siguiente partido será en el que se hará efectiva la sanción del cierre del campo de El Reguerón-Francisco Rodríguez adoptada por el Comité de Competición en castigo por los insultos de un grupo de aficionados locales contra el equipo arbitral en el partido contra el Candás. Así el Narcea recibirá al Llaranes en el campo del Tineo. El entrenador agradece al club tinetense que les haya prestado el campo, así como a otros equipos que también lo han ofrecido y se muestra en desacuerdo con la sanción y con el comunicado realizado por la Sociedad Deportiva Narcea. “Estoy de acuerdo con erradicar los insultos de los campos, pero la sanción es un agravio comparativo con otras situaciones que vivimos fuera de casa, incluso más graves, desde mi punto de vista”, analiza y considera que “no se apeló lo suficiente para que no se cerrara el campo”.
No obstante, insiste en que se están preparando el partido “a conciencia”, ya que a partir de ahora “cada partido es una final, pero no solo para nosotros, sino para todos los equipos”.
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