Se recuperan 50 hectáreas de pastizales en el parque natural de Fuentes del Narcea: los trabajos suponen desbroces, mejoras de accesos, cierres, abrevaderos

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha aprovechado la retirada de las últimas nieves para retomar los trabajos de recuperación de pastizales en el parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. En concreto, las actuaciones se están llevando a cabo en colaboración con las entidades vecinales de Gillón y La Linde, en Cangas del Narcea, y permitirá "recuperar más de 50 hectáreas de ecosistemas de alta montaña", destaca el Principado.

Los trabajos que se están realizando incluyen desbroces mecanizados, cercados perimetrales, mangas ganaderas, mejora de accesos y adecuación de abrevaderos, que está previsto que finalicen durante las próximas semanas. La inversión que se está realizando es de más de 85.000 euros, cofinanciados por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Uno de los abrevaderos arreglados. / R. D. Á.

La consejería defiende que este tipo de actuaciones contribuye a "la conservación de los hábitats en recesión", ya que la recuperación de pastizales evita "la matorralización progresiva y favorece la continuidad de mosaicos agroforestales, esenciales para numerosas especies de flora y fauna".

Además, las mejoras incluidas de accesos, abrevaderos y los cerramientos facilitan uso ganadero sostenible, lo que el Principado asegura que es "imprescindible para mantener procesos ecológicos como la dispersión de semillas, el control natural de la vegetación y la reducción de la carga de combustible, lo que disminuye el riesgo de incendios".

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Insisten desde consejería que "al restaurar espacios abiertos tradicionales, se refuerza la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático y se incrementa la diversidad estructural del paisaje, beneficiando tanto a especies de gran valor ecológico como a los propios sistemas pastorales que han moldeado históricamente estos territorios".