La obra “Tartufo Play” inaugura con éxito la Semana del Teatro de Cangas del Narcea: la programación se extiende hasta el viernes con representaciones para todos los públicos

La Semana del Teatro de Cangas del Narcea ha comenzado con una buena acogida por parte del público que llenó las butacas del teatro Toreno este lunes para disfrutar de la obra “Tartufo Play”, a cargo de Teatro Kumen, una reinterpretación contemporánea del clásico de Molière.

La programación continúa toda la semana con propuestas diarias dirigidas a todos los públicos. Este martes es el turno de la obra “El cocinero del Titanic”, de Higiénico Papel Teatro, a las 18:00 horas, una propuesta familiar que ha sido reconocida con el Premio OH al mejor actor.La obra narra la historia de un joven y talentoso cocinero asturiano en las cocinas del mítico transatlántico. Un relato que combina humor, emoción y conciencia ecológica.

Mañana, miércoles, a las 19:00 horas, llegará “Check Out”, de Adrián Conde, galardonada con el Premio OH al mejor espectáculo para la infancia.

Ya el jueves 23, el público podrá disfrutar de “Épica, una historia del reino finito”, de Guayominí Teatro, también a las 19:00 horas, con una puesta en escena que combina narrativa y estética visual.

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La semana teatral se cerrará el viernes 24 a las 20:00 horas con “Leporem Oblivionis o el encanto de olvidar”, de Meraki Cía., distinguida con el Premio OH a la mejor composición original.