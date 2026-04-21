Tres días de actividad para dar visibilidad a la historia minera de Cangas del Narcea: Xedré acoge las Jornadas de Patrimonio Industrial

Poner en valor la historia minera y cultural del Suroccidente asturiano es el objetivo de las Jornadas de Patrimonio Industrial 2026, que se celebrarrán del 24 al 26 de abril en el Espacio Cultural Casa Funsiquín, en Xedré. Lo harán a través de la celebración de ponencias, proyecciones y encuentros con antiguos trabajadores del sector.

El programa, impulsado por la Asociación Memoria Minera de Cangas del Narcea, Sociedad Festejos de Santa Bárbara de Cangas del Narcea y la asociación “Tous pa tous”, nace con un objetivo claro: recuperar y difundir un legado que aseguran sigue siendo poco reconocido. “En Cangas del Narcea lo tenemos, pero lo tenemos olvidado. Con estas jornadas le daremos visibilidad”, señalan desde la organización, que ha elegido el pueblo de Xedré como referencia simbólica por su papel en la historia minera del concejo.

Las jornadas arrancarán el viernes, 24 de abril, con un acto de inauguración, a las 17.00 horas, en el que participarán representantes institucionales y del tejido asociativo, seguido de la ponencia “Centralitas, la primera luz eléctrica para muchos hogares”, a cargo de la doctora en Historia del Arte Mercedes Pérez. La jornada se completará con la presentación de la exposición fotográfica “Minas y mineros” y la proyección del documental “Huellas mineras”, de Benito Sierra.

El sábado 26 será el turno de analizar la evolución industrial del concejo desde distintas perspectivas. A las 16.30 horas comenzará con la ponencia del arquitecto José Ramón Puerto abordará el papel de la madera en la arquitectura contemporánea, en una intervención que se complementará con un repaso al proceso de industrialización en la primera mitad del siglo XX. A continuación, el ingeniero Enrique Rodríguez ofrecerá una ponencia sobre la historia de la minería en Cangas del Narcea. La jornada incluirá además una mesa redonda con testimonios de trabajadores que comenzaron en la mina en los años sesenta, así como la proyección del documental “Memoria de los nuestros”, Benito Sierra.

El domingo, a mediodía, se centrará en la relación entre patrimonio y turismo, con una ponencia sobre una ruta circular por las minas de Carballo, a cargo del minero prejubilado Alipio Linde, tras la que se clausurarán las jornadas.

La organización subraya la importancia de preservar este legado desde una visión amplia. “El patrimonio industrial es el conjunto de restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico”, recuerdan, destacando que incluye desde minas y fábricas hasta infraestructuras, viviendas o espacios vinculados a la vida social de los trabajadores.

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Todas las actividades serán grabadas y difundidas posteriormente en internet para facilitar su acceso. “Así será posible la difusión global online”, apuntan los promotores, que confían en que esta iniciativa contribuya a reforzar la memoria colectiva y el reconocimiento del pasado industrial de la comarca.