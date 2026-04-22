La canguesa Esmeralda Azkárate-Gaztelu, premiada en Hollywood por hacer accesible la serie “El juego del calamar”

La canguesa Esmeralda Azkárate-Gaztelu Carro lleva 18 años demostrando la importancia de cuidar la audiodescripción que acompaña al contenido audiovisual, la narración que permite a personas con discapacidad visual seguir películas y series. Una dedicación a su profesión que le ha valido ahora un reconocimiento internacional: el premio Hermes que concede la Entertainment Globalization Association en la categoría de mejor audiodescripción para series por la tercera temporada de "El juego del calamar".

"Son unos premios que otorga la asociación internacional más importante de la industria de la localización", explica. Añade que este ámbito engloba desde el doblaje y el subtitulado hasta la accesibilidad. "Ahí es donde estaría yo con la audiodescripción, aunque también estoy en subtitulado para personas sordas y en doblaje", señala esta canguesa que es traductora audiovisual y teatral de inglés y francés al español y está especializada en accesibilidad sensorial.

El galardón, que se entrega cada año en Los Ángeles, reúne a grandes multinacionales, estudios y empresas del sector. Pero en esta edición tiene un valor añadido: "Es la primera vez que se premia una audiodescripción en español". Un hito que, para Azkárate-Gaztelu, refleja tanto la calidad del trabajo como la creciente visibilidad de una disciplina tradicionalmente poco reconocida.

Trabajo riguroso

Su proceso creativo va mucho más allá de describir lo que aparece en pantalla. Explica que en la creación del guion cuida mucho el enfoque ético y riguroso de la visión que ella aporta para "que no haya discriminación y que todos los colectivos estén representados de forma correcta, lo que supone mucha documentación e implicación".

Pone como ejemplo su trabajo galardonado en "El juego del calamar", donde uno de sus personajes es una mujer trans. "Consideré que la audiodescripción debía ser particularmente responsable a la hora de describirla, ya que un enfoque inadecuado sería incoherente e irrespetuoso con la comunidad a la que representa. Por eso, hemos cuidado en todo momento el tratamiento y los pronombres de preferencia de Hyun-ju y adoptado estrategias de lenguaje inclusivo como el lenguaje no binario indirecto", detalla.

Un tema que recuerda que tiene más matices cuando se trata de un guion en español frente al inglés por la diferencia de géneros en los adjetivos, que no se da en inglés. "Todos los adjetivos hay que pensarlos varias veces más para que suene natural y sea respetuoso", explica.

"Es un impulso muy importante"

El reconocimiento lo recibió de forma inesperada. "Me entero porque me felicita la responsable de Netflix España", recuerda. La reacción fue una mezcla de sorpresa y cautela: "Los premios son subjetivos, pero evidentemente es un impulso muy importante". También considera que supone un paso adelante en la visibilidad de los traductores.

Más ahora, en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial. No obstante, Azkárate-Gaztelu reivindica el valor humano de su profesión para obtener un producto de calidad como el reconocido en el premio. "Hay una parte sensible a la que una máquina no puede aspirar", sostiene y señala que aspectos como el tono, la interpretación o la integración con la música requieren "una mirada creativa difícil de automatizar".

Teatro accesible

Sus últimos trabajos incluyen títulos de gran repercusión como "Stranger Things", "Black Mirror" o "Superstar". Además, trabaja para hacer el teatro accesible y colabora con el Centro Dramático Nacional o el Teatro de la Zarzuela. Entre sus últimos proyectos teatrales se encuentra el haber realizado la audiodescripción de la obra "Grita, boda y sangre", dirigida por Ángela Ibáñez, que es la primera directora sorda al frente de un montaje en el Centro Dramático Nacional, concebido desde la lengua de signos y eminentemente visual, casi sin texto.

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Para la traductora, la accesibilidad sensorial no solo permite disfrutar de los contenidos, sino que aporta a las personas poder participar en la conversación social: "Da autonomía y hace posible que cuando se ve una serie o película en compañía todo el mundo pueda formar parte del mismo momento".