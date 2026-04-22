Hacer un teatro de papel es la propuesta de la biblioteca de Cangas del Narcea para los más pequeños con el taller para crear un “kamishibai”
La actividad, pensada para desarrollar con 15 menores de entre 6 y 12 años, se realizará el 29 de abril a las 18.00 horas
El área de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha organizado un taller creativo dirigido al público infantil en la biblioteca municipal “Padre Carvallo”. La actividad, centrada en la elaboración de un kamishibai, se celebrará el miércoles 29 de abril a las 18.00 horas.
La propuesta está pensada para niños y niñas de entre 6 y 12 años, que podrán acercarse a esta forma de narración japonesa mientras desarrollan su creatividad. Las plazas son limitadas, con un máximo de 15 participantes, por lo que será necesario realizar inscripción previa en la Casa de Cultura.
El kamishibai, cuyo nombre significa literalmente “teatro de papel”, es una técnica tradicional japonesa de contar historias mediante láminas ilustradas que se introducen en un pequeño teatrillo de madera. A medida que el narrador avanza en el relato, va cambiando las imágenes, combinando así la expresión oral con el apoyo visual.
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