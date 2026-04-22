Visita guiada y demostración en directo de creación de moscas en la exposición sobre pesca en Cangas del Narcea para los usuarios del CAI Penlés
La muestra con 75 piezas y 26 grandes paneles informativos se podrá disfrutar hasta finales de mes
Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Penlés, en Cangas del Narcea, tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la pesca y la importancia del río Narcea siempre tuvo para la villa canguesa a través de la cuidada exposición organizada por la asociación “Tous pa tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País” y que se puede ver en la Casa de Cultura hasta finales de mes.
La muestra, que se inauguró con motivo de la celebración de la XXIV Semana Cultural “Pescando Cultura”, cuenta con alrededor de 75 piezas y 26 grandes paneles explicativos y con fotografías, que ayudan a realizar un recorrido por la historia de esta actividad en el concejo y recuerdan la importancia que tuvo para los vecinos, mostrando también algunas curiosidades.
Mercedes Pérez, integrante de la asociación “Tous pa tous”, fue la encargada de realizar la visita guiada por la exposición a los usuarios, logrando “atrapar a los asistentes” con las historias que recogen cada uno de los objetos que se pueden ver expuestos.
Además de asistir a las explicaciones, tuvieron la oportunidad de ver en directo el arte de hacer moscas artificiales. De nuevo, el pescador miembro de la asociación “Fuentes del Narcea” Manuel “Loli” Fidalgo se sentó en una mesa en la sala central de la exposición para crear moscas en directo con diferentes diseños. Pequeñas obras de arte que desarrolló mientras explicaba el porqué de la combinación de materiales y colores: la atracción que suponen para los peces.
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