Los hospitales asturianos unifican sus laboratorios en una red que ayudará a evitar duplicidades: facilitará la realización de analíticas y la consulta de resultados desde cualquier centro

El hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea es uno de los cuatro del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que ya tiene su laboratorio incluido en el nuevo sistema de información que unifica la gestión de las pruebas analíticas. Se trata del sistema de gestión integrada de alta resolución de laboratorios, que llegará a todos los hospitales de la red a mediados de 2027 y que se implantó de manera piloto en Cangas del Narcea el pasado mes de diciembre.

En la práctica, lo que supone para el paciente es que podrá realizar sus analíticas en su centro de salud independientemente de si la petición ha sido generada desde una consulta especializada de un hospital. Además, los resultados estarán accesibles a todos los profesionales. Todo ello tiene un objetivo: generar "una mayor eficiencia".

La nueva herramienta ha supuesto una inversión de 2,6 millones y es una aplicación centralizada y compartida por los hospitales de la red pública para conseguir realizar "una gestión integrada mediante una petición de pruebas de laboratorio única y accesible de las muestras, con independencia del lugar de residencia de la persona y de que haya sido solicitada en atención primaria o en la red hospitalaria", detalló la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante su visita al hospital cangués. Además, añadió que de este modo se evitan "duplicidades" porque todos los facultativos tendrán acceso a las peticiones de análisis realizadas y a los resultados.

"El sistema permite tanto la petición electrónica como la visualización de informes y la gestión de extracciones de forma unificada e integrada a la historia clínica del paciente, lo que aporta mayor agilidad y accesibilidad a la información del paciente", amplió.

Responsables sanitarios y alcaldes del Suroccidente en la entrada principal del hospital cangués. / D. Álvarez

Además de Cangas del Narcea ya están dentro de la red los laboratorios de los hospitales Grande Covián, de Arriondas; Universitario Central de Asturias (HUCA) y Monte Naranco, en Oviedo. El Sespa ya trabaja en la incorporación de los laboratorios del Hospital Álvarez Buylla, de Mieres, y cuenta con un cronograma para extenderlo de forma progresiva en el resto de centros. La previsión es completar la red a mediados de 2027.

El proyecto, que contempla la integración total de los 29 laboratorios que conforman la red del Sespa, abarca la agrupación de los diferentes sistemas existentes: los de análisis clínicos, hematología, microbiología, inmunología, oncología molecular y genética, así como el Instituto Nacional de Silicosis, el área de fecundación in vitro y el laboratorio de respuesta rápida.

La responsable del laboratorio del hospital cangués, Lucía Barreiro, añadió que ya está poniendo en marcha una segunda fase del proyecto que consiste en implantar un módulo de extracciones que también unifique los circuitos y pruebas. "Facilita lo que se debe extraer en cada momento a los pacientes y en cualquier punto de la comunidad autónoma, independientemente de donde tengas la cartilla sanitaria".

El Sespa maneja anualmente más de 2,8 millones de peticiones procedentes de un millar de puntos de extracción, de los que se obtienen cerca de 24,5 millones de mediciones de parámetros.

Durante la visita al laboratorio del hospital cangués, a la que también asistieron las alcaldesas de Tineo, Allande e Ibias y el alcalde cangués, Lucía Barreiro aprovechó para reclamar a la consejera la reforma de la parte del laboratorio dedicada a microbiología que quedó pendiente en la renovación realizada en 2023 del resto del espacio.

Noticias relacionadas

La visita también sirvió para hacer una presentación a los representantes municipales del nuevo equipo directivo del área sanitaria II Centro-Suroccidente.