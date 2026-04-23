El PP invita a reflexionar sobre la gestión de los incendios forestales en un foro que organiza en Cangas del Narcea
La jornada contará con la intervención de un bombero profesional y un ingeniero de montes que ofrecerán ponencias técnicas y de análisis
El Partido Popular de Asturias celebrará este viernes 24 de abril el foro “Prevención y Gestión de Incendios en Asturias: Retos y Soluciones”, un encuentro que reunirá a expertos, responsables públicos y profesionales para analizar en profundidad uno de los principales desafíos medioambientales del Principado.
La jornada tendrá lugar a las 18.30 horas en el Parador de Corias, en Cangas del Narcea, un enclave especialmente vinculado a la realidad forestal asturiana.
El acto será inaugurado por el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, quien dará la bienvenida a los asistentes y pondrá en contexto la situación del concejo, uno de los más afectados por los incendios en los últimos años.
La jornada contará con varias ponencias técnicas y de análisis. El vicesecretario de Ordenación Territorial del PP de Asturias y alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, será el encargado de presentar las intervenciones. A continuación, el ingeniero de montes Luis Alfonso Pérez abordará la evolución de los incendios forestales en la comunidad bajo el título “Pasado, presente y futuro de los incendios forestales en el Principado de Asturias”.
Por su parte, el bombero profesional César Pérez ofrecerá una perspectiva científica en la ponencia “¿Qué nos dice la ciencia sobre los nuevos incendios?”, centrada en los cambios en el comportamiento del fuego y los nuevos retos derivados del cambio climático y la gestión del territorio.
La clausura correrá a cargo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien cerrará el acto poniendo el foco en la necesidad de impulsar soluciones eficaces, coordinadas y basadas en el conocimiento técnico para proteger el medio rural asturiano.
Este foro se enmarca en la apuesta del Partido Popular de Asturias por generar espacios de reflexión y propuestas en torno a los grandes retos de la comunidad, con especial atención a la
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón