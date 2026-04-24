Cangas del Narcea cierra su Semana del Teatro con una obra para reflexionar sobre las enfermedades mentales

La XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea se clausura la tarde de este viernes con la representación “Leporem Oblivionis o el encanto de olvidar” de Meraki Compañía. Será a las 20.00 horas y la entrada, como durante los cinco días en los que se ha desarrollado la semana teatral es gratuita.

«Leporem Oblivionis o el encanto de olvidar» es una obra de danza teatro que invita a reflexionar sobre el Alzheimer y las enfermedades mentales y su implicación en la sociedad. Una producción que busca adentrar al espectador en la psique humana y mostrar cómo “esta cambia la percepción de la realidad tras ser abatida por una enfermedad degenerativa.

La obra cuenta con la interpretación de Fernando Brignardelllo, Félix Corcuera y Lucas García y ha sido reconocida con el “Premio Oh! 2024” a la mejor composición original y espacio sonoro.

Con esta representación teatral se cierran cinco días de citas ininterrumpidas con el teatro en Cangas del Narcea. Una propuesta que cumplió 24 ediciones y que sigue encontrando la respuesta del público.

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“La gente sigue respondiendo a esta propuesta de dedicar una semana al teatro y asiste”, destaca la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, que destaca que en esta edición se ha notado especialmente la participación del público más joven. “Este año hemos notado más afluencia de estudiantes del instituto”, expone y asegura en cada edición se intenta promocionar esta Semana del Teatro en el instituto para conseguir atraer al público más joven.