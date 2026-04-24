El hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea ya tiene eslogan para celebrar su 40 aniversario y lo ha creado un colegio rural del concejo

"Hospital Carmen y Severo Ochoa: 40 años latiendo en el corazón rural", es el eslogan creado por el colegio rural agrupado (CRA) Río Cibea en el marco del concurso impulsado desde la dirección del hospital en los centros escolares de los cinco concejos del Suroccidente dependientes de este centro hospitalario (Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Ibias y Degaña). Este jueves, con motivo de la celebración del Día del Libro, el alumnado recibió el galardón del concurso, ya que consistía en un lote de libros, que los propios profesores tuvieron la oportunidad de elegir para ampliar la dotación de su biblioteca itinerante.

Escolares y docentes de la escuela de Carballo del CRA Río Cibea. / R. D. Á.

La dirección del centro hospitalario asegura que se eligió el eslogan del CRA Río Cibea por "la originalidad y el mensaje de su propuesta, alineada con los valores de pertenencia, arraigo y ruralidad que caracterizan al hospital". Añaden además que la utilización del verbo latir como metáfora positiva y dinámica es "un guiño a la continuidad del compromiso adquirido hace 40 años con la puesta en marcha del centro sanitario".

Con este concurso, que ha contado con una destacada participación de todos los centros educativos de la zona, el hospital comarcal buscaba reforzar su compromiso con la promoción de la salud más allá del ámbito sanitario. "Se ha implicado a la comunidad educativa en una celebración significativa, fomentando la creatividad y el vínculo entre el ámbito sanitario y educativo, y favoreciendo que estos aprendizajes lleguen también a las familias", destaca.

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Escolares de la escuela de Limés del CRA Río Cibea. / R. D. Á.

La entrega del galardón la llevaron a cabo la Coordinadora de Atención Educativa, Lorena Busto Parada, y la Supervisora de Calidad y Docencia, Alexandra Xavier Aller, que visitaron las tres aulas que componen el centro educativo: Llamera, Carballo y Limés. Además de realizar la entrega, también aprovecharon para organizar una actividad educativa sobre la higiene de manos, transmitiendo a los escolares que se trata de “un gesto sencillo que salva vidas y fácilmente replicable en el entorno doméstico”.