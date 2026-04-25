Cangas del Narcea revive su pasado industrial en unas jornadas con gran acogida en su inauguración

Las Jornadas de Patrimonio Industrial 2026, impulsadas por la Asociación Memoria Minera de Cangas del Narcea, la Sociedad Festejos de Santa Bárbara de Cangas del Narcea y la asociación “Tous pa tous”, se estrenaron este viernes con éxito en Xedré, en el espacio cultural de Casa Funsiquín. La propuesta llamó la atención y consiguió atraer a un buen número de público para disfrutar de la ponencia inaugural a cargo de la doctora en Historia del Arte Mercedes Pérez que abordó la historia de las centrales eléctricas: “Centralitas, la primera luz eléctrica para muchos hogares”.

Antes se realizó la inauguración oficial de las jornadas en las que intervino la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Tania Rodríguez, que recordó que en Cangas del Narcea hablar de patrimonio industrial, inevitablemente se relaciona con la minería del carbón. “Durante décadas ha sido una actividad clave, no solo en lo económico, sino en la forma de organizar la vida, en la configuración del territorio y en la identidad de muchas generaciones. La cultura minera forma parte de lo que somos, y sería difícil entender Cangas del Narcea sin tenerla en cuenta”, expuso.

No obstante, ensalzó que las jornadas no se centren únicamente en la minería y muestren la diversidad del patrimonio industrial existente en el concejo. “Esa combinación —poner en valor la minería sin perder de vista el conjunto— es, probablemente, uno de los aciertos de estas jornadas. Porque permite construir una visión más completa y más ajustada a la realidad del concejo”, destacó.

En el acto inaugural también estuvo presente la secretaria general de CCOO Suroccidente, Beatriz Egido, que recordó cómo el sindicato está ligado al origen de la minería, por lo que subrayó que “el patrimonio de la minería y CCOO están íntimamente ligados, estuvimos en sus orígenes, en las luchas y estamos ahora, en los conflictos actuales, esperando estar también en el futuro”, enfatizo. Además, Egido defendió la apuesta de la organización sindical por la minería: “Queremos que siga habiendo minería, pero que sea con puestos de calidad, que sea un trabajo digno y con sueldos adecuados”.

Programación

La organización de las jornadas hace hincapié en la importancia de preservar este legado desde una visión amplia. “El patrimonio industrial es el conjunto de restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico”, recuerdan, destacando que incluye desde minas y fábricas hasta infraestructuras, viviendas o espacios vinculados a la vida social de los trabajadores.

Además de la ponencia sobre las centrales eléctricas, en la primera jornada se pudo disfrutar de la presentación de la exposición fotográfica “Minas y mineros” y la proyección del documental “Huellas mineras”, de Benito Sierra.

Esta tarde la programación continuará en el espacio cultural de Casa Funsiquín, en Xedré. Comenzará a las 16.30 horas con la ponencia del arquitecto José Ramón Puerto, que abordará el papel de la madera en la arquitectura contemporánea, en una intervención que se complementará con un repaso al proceso de industrialización en la primera mitad del siglo XX. A continuación, el ingeniero Enrique Rodríguez ofrecerá una ponencia sobre la historia de la minería en Cangas del Narcea. La jornada incluirá además una mesa redonda con testimonios de trabajadores que comenzaron en la mina en los años sesenta, así como la proyección del documental “Memoria de los nuestros”, de Benito Sierra.

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El cierre de las jornadas será el domingo. Se desarrollará a mediodía con una ponencia que se centrará en la relación entre patrimonio y turismo, para ello, el minero prejubilado Alipio Linde hablará sobre el proyecto de la ruta circular por las minas de Carballo.